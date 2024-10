Thí sinh Đông Nam Á vượt trội ở phần thi áo tắm Miss Grand International 2024

HHT - Cứ ngỡ các người đẹp Âu Mỹ sẽ chiếm ưu thế ở phần thi áo tắm nhưng kết quả cho thấy điều ngược lại, các thí sinh đến từ Đông Nam Á mới gây ấn tượng mạnh nhất ở Miss Grand International 2024.

Vài ngày sau khi kết thúc phần thi phụ trình diễn áo tắm, ban tổ chức Miss Grand International đã tung ra danh sách 15 thí sinh tạm nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất tính đến lúc này. Tuy không công bố điểm số cụ thể của từng người đẹp, nhưng dễ dàng nhận thấy Miss Grand Myanmar đang chiếm ngôi đầu bảng. Không chỉ có kỹ năng trình diễn ấn tượng và hình thể đẹp, Thae Su Nyein còn khéo léo đeo thêm một sợi dây hình lá nguyệt quế trên đầu giúp tạo điểm nhấn khác biệt so với các thí sinh còn lại.

Các nàng hậu đến từ Đông Nam Á cũng chiếm tỷ lệ áp đảo trong bảng bình chọn này. Ngoài Miss Grand Myanmar thì đại diện Thái Lan, Việt Nam, Indonesia Philippines rồi Malaysia cũng có tên và thậm chí còn đang được xếp trên các mỹ nhân Nam Mỹ như Paraguay, Venezuela, Colombia. Trong các cuộc thi Hoa hậu, đại diện vùng Nam Mỹ luôn có lợi thế ở phần thi áo tắm nhờ hình thể săn chắc, trình diễn tự tin phóng khoáng nhưng ở Miss Grand International 2024, họ lại đang lép vế hơn đối thủ Đông Nam Á.

Phần bình chọn Best in Swimsuit sẽ đóng cổng vào chiều 16/10 và sau đó, BTC sẽ công bố danh sách 20 thí sinh xuất sắc nhất, gồm 10 cô gái được nhiều phiếu bầu nhất và 10 người do ban giám khảo lựa chọn. Có nghĩa là những người đẹp không được khán giả bỏ phiếu nhiều vẫn có cơ hội lọt Top và ngược lại, kha khá cái tên trong Top 15 bình chọn sẽ rớt khỏi Top 20 chung cuộc.