Thi tuyển sinh lớp 10: Những vật dụng cần bỏ ngay vào ba lô, sẵn sàng "cá chép hóa rồng"

HHT - Việc chuẩn bị đầy đủ vật dụng cho kỳ thi vào lớp 10 chính là bước đệm đầu tiên để các sĩ tử tự tin chinh phục cánh cửa trung học phổ thông.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn là dấu mốc lớn trong hành trình học tập của học sinh cuối cấp THCS. Trong bối cảnh áp lực ôn luyện ngày càng cao, không ít thí sinh và phụ huynh vô tình bỏ qua một yếu tố tưởng như đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi: Việc chuẩn bị vật dụng cần thiết và đồ dùng dự phòng cho ngày thi.

Giấy tờ tùy thân

Đầu tiên, quan trọng nhất chính là giấy tờ tùy thân. Hằng năm, không ít trường hợp thí sinh quên mang theo thẻ dự thi, căn cước công dân hoặc giấy khai sinh bản sao, dẫn đến việc phải liên hệ khẩn cấp với phụ huynh hoặc thậm chí không được phép vào phòng thi đúng giờ.

Những sự cố như vậy có thể khiến tâm lý thí sinh dao động, ảnh hưởng đến chất lượng làm bài. Vì vậy, việc kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ từ tối hôm trước, cất vào túi hồ sơ riêng và để ở nơi dễ nhớ là bước không thể bỏ qua.

Dụng cụ học tập: Được mang những gì?

Bên cạnh giấy tờ, bộ dụng cụ học tập cũng cần được chuẩn bị đầy đủ và đúng quy định. Bút viết, bút chì, thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi... đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng. Tình trạng bút hết mực hay máy tính hết pin giữa giờ thi không phải là chuyện hiếm, nhưng hoàn toàn có thể tránh được nếu thí sinh chủ động mang theo vật dụng dự phòng.

Đặc biệt, đối với máy tính bỏ túi, thí sinh chỉ được mang theo những dòng máy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Các model phổ biến có thể kể đến như Casio fx-570VN Plus, Casio fx-580VN X, Vinacal 570ES Plus II, Vinacal 570EX Plus II, Sharp EL-506W,... hoặc các dòng tương đương không có chức năng soạn thảo văn bản và gửi - nhận dữ liệu. Việc sử dụng đúng loại máy tính không chỉ giúp thí sinh yên tâm làm bài mà còn tránh bị nhắc nhở hoặc xử lý vi phạm trong phòng thi.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, thí sinh cũng tuyệt đối không được mang theo những đồ dùng bị cấm vào phòng thi. Cụ thể, điện thoại di động, thiết bị thu - phát sóng, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử có chức năng ghi âm, ghi hình đều không được phép sử dụng trong kỳ thi.

Ngoài ra, tài liệu liên quan đến nội dung bài thi, giấy tờ ghi chép cá nhân hay phao thi dưới bất kỳ hình thức nào cũng bị nghiêm cấm. Vừa qua ở Thái Bình có trường hợp nhiều thí sinh đã phải thay áo có chữ ký lưu niệm của các bạn ngay trước cổng trường để được vào dự thi. Ngay cả khi không sử dụng, chỉ cần bị phát hiện mang theo các vật dụng này, thí sinh có thể bị lập biên bản và đình chỉ thi. Đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng và có thể khiến công sức ôn luyện suốt cả năm trở nên vô nghĩa.

Mách nhỏ trước ngày thi

Ngoài ra, nhiều phụ huynh có kinh nghiệm thường chuẩn bị thêm các vật dụng cá nhân như nước uống đóng chai nhỏ, khăn giấy, khẩu trang y tế và một ít bánh hoặc kẹo ngậm để tránh tụt huyết áp khi phải chờ lâu hoặc thời tiết thay đổi. Một chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản cũng là vật dụng hữu ích, giúp thí sinh chủ động kiểm soát thời gian làm bài mà không phụ thuộc vào đồng hồ treo tường của phòng thi.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thời tiết tháng 6 thường có mưa nắng thất thường, việc mang theo áo mưa mỏng hoặc ô nhỏ cũng là điều nên tính đến. Một số gia đình còn chuẩn bị sẵn thuốc cơ bản như thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc say xe để phòng trường hợp khẩn cấp. Dù những món đồ này không phải lúc nào cũng được dùng đến, nhưng tâm lý “có còn hơn không” lại mang đến sự yên tâm rất cần thiết trong những ngày quan trọng.

Cuối cùng, điều không thể thiếu chính là sự chủ động về thời gian. Teen nên đến điểm thi sớm ít nhất 30 phút để ổn định tâm lý và xử lý các tình huống phát sinh nếu có. Việc ăn sáng đầy đủ, ngủ đủ giấc trước ngày thi cũng đóng vai trò quan trọng không kém bất kỳ vật dụng nào trong hành trang.