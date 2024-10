Thiên Thần Nhỏ 513: Sáu dưỡng chất cần thiết để khỏe mạnh lúc giao mùa

HHT - Vào thời điểm thời tiết hay thay đổi, nhiều người dễ bị viêm họng, cảm cúm, cảm lạnh do nhiễm các loại virus. Theo các bác sĩ thì việc nạp đủ dinh dưỡng từ thức ăn, nhất là các loại vitamin, lúc này là đặc biệt quan trọng để tăng sức miễn dịch của cơ thể, giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Đừng bỏ qua vitamin C

Mặc dù vitamin C không ngăn được các bệnh cảm lạnh, cảm cúm như nhiều người hay nói, nhưng nó vẫn là chất rất quan trọng để tăng cường hệ miễn dịch. Cách tốt nhất để nạp đủ vitamin C là ăn các loại trái cây như cam, quýt, bưởi, cà chua - vốn là những trái cây phổ biến ở nước ta, rất ngon mà không hề hiếm hoi gì. Ngoài ra, vitamin C cũng có nhiều trong các loại rau như bắp cải, hoa lơ xanh…

Các axit béo Omega-3 giúp củng cố hệ miễn dịch và rất cần thiết trong chế độ ăn hằng ngày. Để bổ sung các axit béo Omega-3, bạn nhớ ăn các loại cá béo, hạt óc chó, hạt lanh… Những món này không cần ăn quá nhiều, nhưng rất nên có trong các bữa ăn hằng ngày đấy bạn!

Tránh xa những cơn sổ mũi

Thường thì chúng mình sẽ bị sổ mũi khi trời chuyển từ Thu sang Đông, bởi không khí lạnh và khô hơn khiến mũi cần tiết thêm dịch nhầy để giữ ẩm cho niêm mạc. Kèm thêm việc tween dễ bị cảm lạnh, cảm cúm vào thời điểm giao mùa, virus rất dễ xâm nhập vào cơ thể thông qua đường hô hấp (lỗ mũi, cổ họng) càng khiến bạn sổ mũi nhiều hơn. Thế nên bạn sẽ thấy nửa lớp cùng sụt sịt, xì mũi liên tục mỗi khi trời chuyển gió mùa. Nước mũi đến thì nhanh, đi lại rất lâu nên làm thế nào để tween tránh được vị khách khó chịu này nhỉ?

Tặng mẹ thật nhiều niềm vui trong tháng của Mẹ

Tháng 10 có ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và nhân tháng của Mẹ, bạn hãy tặng mẹ thật nhiều niềm vui bằng những điều đơn giản nhưng ý nghĩa. Một trong những cách đơn giản và tuyệt vời nhất để làm mẹ vui là chúng mình hãy giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà. Bạn có thể dọn dẹp phòng mình, sắp xếp đồ đạc hoặc giúp mẹ rửa chén. Mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thấy bạn có trách nhiệm với cuộc sống bằng cách tự chăm sóc cho không gian sống của mình!

