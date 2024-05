Thời tiết miền Bắc khô ráo được một ngày rồi thay đổi, từ chiều mai Hà Nội lại mưa

HHT - Miền Bắc nước ta đang khá mát do có gió Đông Bắc. Thời tiết sẽ mát và khô ráo đến ngày mai rồi dự báo là lại có mưa, một số nơi mưa to.

Hôm nay, 14/5, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc vẫn đang có gió Đông Bắc, toàn miền trời mát và hầu hết là không mưa, chỉ một vài nơi có mưa nhỏ rải rác, không đáng kể.

Trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc sẽ tan dần và phần lớn miền Bắc lại chuyển sang gió Đông - Đông Nam, xen kẽ với gió Tây, độ ẩm tăng. Mà ở vùng Tây Bắc Bộ hiện đang nhiều mây, trong ngày mai, mây sẽ gây mưa ở khu vực này, đồng thời Đông Bắc Bắc Bộ cũng có mưa. Từ chiều mai, mưa sẽ mở rộng dần ra đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, chủ yếu là mưa nhỏ và vừa. Một số tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn theo dự báo sẽ có mưa to từ khoảng tối 15/5 đến rạng sáng 16/5.

Về nhiệt độ, đầu giờ chiều mai, thời tiết ở một số tỉnh thành vẫn tương đối nóng, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời khá cao, như Hà Nội 38oC, Thái Nguyên 37oC, Việt Trì 38oC… Nhưng do có mưa nên đến sáng thứ Năm (16/5), nhiệt độ toàn miền xuống dưới 30oC, ví dụ Hà Nội 28oC, Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ 22 - 24oC, trời rất mát.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng giảm khoảng 3oC, nên chiều thứ Năm, nhiệt độ Hà Nội không vượt qua 35oC, trời mát. Hà Nội mưa tập trung vào chiều tối thứ Tư và sáng thứ Năm, người dân ra ngoài trong 2 ngày này nên có đồ dùng che mưa và cần tìm chỗ trú ngay nếu thấy có dông.