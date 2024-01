Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tại miền Bắc, dự báo đúng dịp Tết Nguyên đán

HHT - Giai đoạn cận Tết và trong Tết, các ngày 6-12/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), nền nhiệt ở mức xấp xỉ cùng kỳ các năm. Trong đó, miền Bắc khả năng có không khí lạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong chiều tối và đêm 27/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng tại khu vực Bắc Bộ này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29/1; rét đậm ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh kéo dài đến ngày 28/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Giai đoạn trước Tết, ngày 29/1-5/2 (tức ngày 19-26 tháng Chạp), nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Thời điểm này chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động. Ở miền Bắc, trời nhiều mây, sương mù và sương mù nhẹ về sáng sớm, trưa chiều có thể hửng nắng. Trời rét.

Giai đoạn cận Tết và trong Tết, các ngày 6-12/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), nền nhiệt ở mức xấp xỉ cùng kỳ các năm. Trong đó, miền Bắc khả năng có không khí lạnh, nhưng cường độ không mạnh như đợt đang xảy ra.

Do đó, các chuyên gia khí tượng nhận định dịp Tết Nguyên đán năm nay, miền Bắc khả năng rét nhưng ít nguy cơ rét đậm, rét hại. Tại miền Trung, mưa có thể xuất hiện trọng tâm ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, lượng không quá lớn.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết dịp Tết phổ biến ít mưa, ngày nắng ráo. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ.