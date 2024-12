Tiếc nuối những cặp sao Việt chia tay năm 2024, cái tên cuối ồn ào không dứt

HHT - Nhiều cặp đôi sao Việt nói lời chia tay, khiến khán giả tiếc nuối trong năm 2024.

Obito - VSTRA

Sau 3 năm yêu, ủng hộ nhau trên mọi nẻo đường, Obito và VSRTA bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi vào ngày 19/5/2024. Theo thông tin do cặp đôi chia sẻ, cả hai vẫn hoạt động và hỗ trợ nhau về mặt công việc, nhưng không còn chung đường về mặt tình cảm. Trước đó, VSTRA (khi đó còn nghệ danh hnhngan) quen Obito qua bài Simple Love, dần dà thành bạn và chuyển sang người yêu. Obito từng viết về VSTRA như một nguồn sáng "chữa lành" anh trong ca khúc Hà Nội, khi anh chống chọi với sự cô độc, không có ai ở bên. Chính vì vậy, màn chia tay của Obito và VSTRA khiến khán giả tiếc nuối.

Xoài Non - Xemesis

Từng có đám cưới trong mơ, Xemesis và Xoài Non lại không có cuộc hôn nhân dài lâu và trọn vẹn. Ngày 16/6, Xoài Non lên tiếng xác nhận cô đã ly hôn chàng "streamer giàu nhất Việt Nam" sau 4 năm bên nhau. Trước đó, cả hai đã có hành trình quen nhau kể từ 2018 qua một sự kiện game. Vượt qua nhiều lời định kiến, Xoài Non và Xemesis về chung một nhà vào năm 2020, tạo nên cặp vợ chồng đình đám nhất giới streamer lúc bấy giờ.

Kiều Linh - Mai Sơn

Một trong những màn chia ly gây bất ngờ khác của showbiz Việt năm 2024 là Kiều Linh và Mai Sơn. Từng là cặp "bài trùng" được khán giả mến mộ trên sân khấu hài, Kiều Linh và Mai Sơn có hành trình hôn nhân 12 năm cho đến khi ly hôn vào năm 2020. Tuy vậy đến tận 4 năm sau, tức vào tháng 6/2024, Kiều Linh mới công khai chuyện ly hôn với Mai Sơn, tiết lộ lý do đến từ sự mâu thuẫn trong tính cách. Song, cả hai vẫn ở bên và ủng hộ và giúp đỡ cuộc sống của nhau như tri kỷ.

Phương Lan - Phan Đạt

Đây là trường hợp chia ly gần đây nhất, và cũng ồn ào bậc nhất showbiz Việt trong năm 2024. Chỉ vừa kết hôn vào tháng 11/2023, Phương Lan và Phan Đạt đã chính thức ly dị, theo tiết lộ từ nam diễn viên. Anh cho biết lý do đến từ việc không cùng quan điểm sống, và cả hai rời đi trong êm đẹp. Tuy nhiên sóng gió bắt đầu nổi lên khi Phương Lan lên tiếng tố chồng cũ có những lời nói, hành động tổn thương cô, thậm chí trước mắt người khác, khiến cô sống trong sợ hãi và luôn cảm thấy bị đe dọa. Sau đó, Phan Đạt đáp trả với video dài 47 phút, trong đó còn tiết lộ việc từng gánh nợ 1,2 tỷ đồng cho một người bạn của Phương Lan. Cho đến nay, những màn đáp trả giữa cặp đôi Nhà Bà Nữ vẫn chưa dừng lại, khiến cộng đồng mạng tranh cãi.