tlinh bị cắt sóng tại Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, chuyện thật hay chỉ là "tiểu phẩm"?

HHT - Trong đoạn clip ghi lại một buổi livestream của rapper tlinh, nữ rapper hùa cùng khán giả chuyện mình bị "cắt sóng" tại chương trình "Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố". Thực hư câu chuyện này là thế nào?

Mới đây, tlinh vừa có một buổi livestream đầy "vô tri" cùng hội bạn thân gồm Low G, Linh Lei, Dương Fynn, Quốc Tít. Qua một đoạn clip được fan ghi lại, cộng đồng mạng được phen "cười bò" trước độ lầy lội của tlinh.

Cụ thể, trong lúc tương tác cùng khán giả, dancer Quốc Tít vô tình đọc được một bình luận, với nội dung: "tlinh ơi, em xem Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố vì chị mà ban tổ chức cắt hết cảnh của chị rồi". Trước "miếng hài" bất ngờ từ fan, tlinh và hội bạn cười thích thú, thậm chí Dương Fynn và Linh Lei còn liên tục "dí" tlinh, nhắc đi nhắc lại câu hỏi.

Đáp lại thắc mắc trên, tlinh bật cười, "nhảy số" tiếp lời: "Chị bị cắt hết luôn, chị không lên sóng". Cuộc trò chuyện sôi nổi hơn khi cộng đồng mạng vẫn chịu buông tha cho tlinh, đề nghị nữ rapper: "Chị bảo ban tổ chức "nhả" màn battle của chị ra đi!". Cả nhóm sau đó cười phá lên, tiếp tục diễn tròn vai cho "tiểu phẩm" tlinh bị cắt sóng tại Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Màn tương tác hài hước, "diễn như không diễn" của tlinh và nhóm bạn nhận về "bão haha".

Nguyên do của "tiểu phẩm" này liên quan tới nhóm nhảy Last Fire Crew nổi đình đám từ năm 2009. Trước khi debut với vai trò là một rapper, tlinh đã có 2 năm gắn bó cùng Last Fire (từ năm 2019 đến 2021).

Đến giữa năm 2024, các thành viên của Last Fire ghi danh tại Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, kết hợp cùng nhóm nhảy OS Crew và SpaceX, đặt tên mới là SO FIRE để chinh chiến cùng các đội chơi khác. Đó là lý do tlinh bị netizen "gài" vào tình huống "dở khóc dở cười".