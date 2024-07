Tranh cãi điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội: Trường top dù "rớt đài" vẫn đẳng cấp

HHT - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập (không chuyên), một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra trên mạng xã hội. Trường có điểm chuẩn giảm mạnh khiến cả teen đang theo học lẫn vừa trúng tuyển hụt hẫng. Trái lại, không ít bạn cho rằng teen nên vui vì bản thân đỗ vào trường mơ ước, thay vì lo ngại tới "danh dự".

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập (không chuyên) tại Hà Nội năm nay nhìn chung có xu hướng giảm. Các ngôi trường có điểm đầu vào lọt Top 10 cao nhất đều là những cái tên quen thuộc, nhưng thứ hạng lại có sự thay đổi lớn.

Các năm trước, THPT Chu Văn An luôn là ngôi trường chễm chệ đầu bảng, bỏ xa các trường khác về điểm đầu vào. Nhưng năm nay, THPT Yên Hòa và THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) lại có điểm chuẩn cao bằng THPT Chu Văn An - 42,5 điểm. Hai ngôi trường này tăng 0,25 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái, trong khi THPT Chu Văn An giảm 2 điểm. Trường THPT Thăng Long sau nhiều năm nằm trong khu dưới của Top 10 thì năm nay lội ngược dòng lên hạng 2 với điểm chuẩn 42,25 (tăng 1,25 điểm so với năm ngoái).

Từng "thắng thế" trước THPT Thăng Long, nhưng năm nay, điểm chuẩn của THPT Việt Đức lại giảm, từ 43 xuống 41,25. Gây sốc nhất và trở thành nguồn cơn tranh cãi lớn trên mạng xã hội là điểm chuẩn của THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, nơi thường "on top" mỗi mùa tuyển sinh. Năm ngoái, trường lấy 40 điểm thì năm nay, điểm chuẩn giảm một nửa, chỉ còn 23,75 điểm.

Từ teen tới phụ huynh đều xào xáo về sự thay đổi ví như "sale sập sàn" khi hàng loạt trường top đầu giảm điểm chuẩn. THPT Chu Văn An không còn "một mình một cõi" trong khối THPT công lập không chuyên ở Hà Nội khiến nhiều bạn trẻ đã và đang theo học có phần hụt hẫng. Trong khi những trường tăng điểm chuẩn, ngang hàng hay đuổi sát nút THPT Chu Văn An khiến teen trúng tuyển và đang theo học mở tiệc lớn:

"Tui học sinh THPT Thăng Long mà hôm qua Facebook, Messenger, Instagram bùng nổ luôn. Nhưng mà điểm mấy trường kia sốc thật. "Chu" chỉ tiêu bằng 1/2 trường khác mà năm nay lại bằng THPT Yên Hòa, THPT Lê Quý Đôn nên lạ thật sự."

"Điểm chuẩn năm nay như mở sale, điểm THPT Chu Văn An sao thế?"

"Tôi là học sinh của Thăng Long vỏn vẹn cũng đã được 3 năm. Sau một vụ nổ lớn 42,25 điểm vừa qua. Sáng ra đường ăn sáng, mang chiếc áo Thăng Long cứ như là 'vua mang long bào'..."

"Rồng nay thực sự bay lên trời rồi (ý chỉ THPT Thăng Long - PV)."

Ngược lại, những ngôi trường top đầu "rớt đài" sâu như THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng trở thành cú sốc lớn đối với cộng đồng mạng:

"Em mình được 40 điểm ngỡ sát nút điểm chuẩn ai dè THPT Đoàn Kết lấy 23,75."

"Cố gắng bao nhiêu để rồi điểm chuẩn thấp như thế, nó không đáng với nỗ lực mà tui bỏ ra. Cái điểm chuẩn thấp quá đáng không thể chấp nhận được."

"Điểm chuẩn quá thấp, tôi không tin."

Đáp lại những suy nghĩ thất vọng về điểm chuẩn thấp, nhiều netizen cho rằng teen không nên tiêu cực hóa vấn đề và những con số trên là "thước đo danh dự". Việc ra được điểm chuẩn dựa trên rất nhiều yếu tố như chỉ tiêu, chất lượng điểm số của thí sinh, số học sinh đăng ký xét tuyển... Một ngôi trường được công nhận là top đầu cũng phải đảm bảo duy trì chất lượng giảng dạy trong nhiều năm, không vì điểm chuẩn thấp 1 năm mà rớt hạng:

"Với lại điểm chuẩn chỉ năm nay thôi mà còn đẳng cấp của trường mới là mãi mãi! Điểm năm nay thấp thì điểm năm sau cao, miễn là trường có danh tiếng sẵn ở Hà Nội rồi, nên các bạn 2K9 đừng buồn vì điểm chuẩn thấp chứ, mà hãy buồn vì 3 năm cấp 3 không có một mảnh tình vắt vai."

"Người giỏi thì họ muốn phân loại bạn ạ, họ cố gắng để gặp những người giỏi nhất, nhưng trường lại lấy điểm thấp nên thất vọng."

"Điểm chuẩn có thể thấp nhưng đẳng cấp của mình phải cao. Chẳng có gì phải hoang mang hay thất vọng cả, quan trọng 3 năm tới mình học hành thế nào và sau này vị trí của mình ở đâu."

"Điểm bạn cao đâu có nghĩa là điểm chuẩn phải cao như thế, nó còn nhiều cái tác động đến điểm chuẩn chứ như chỉ tiêu, số học sinh đăng kí, chất lượng học sinh đầu vào cao hay thấp. Bạn có điểm cao đến mấy cũng không đến lượt phán quyết điểm chuẩn."