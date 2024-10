Tranh cãi nội bộ fanclub: Công ty JSOL phải ra mặt, "đầu tàu" FC Hải Đăng Doo xin lỗi

HHT - Văn hóa thần tượng đang phát triển mạnh mở ra nhiều hoạt động quảng bá, ủng hộ cho nghệ sĩ hơn, nhưng cũng kéo theo xung đột nội bộ, đôi khi nghệ sĩ, công ty quản lý phải đứng ra giải quyết.

Anh Trai "Say Hi" tạo nên cơn sốt trong làng chương trình thực tế "sống còn", kéo theo sự phát triển của văn hóa thần tượng. Với lượng fan lớn thu được, kể cả khi kết show, dàn "anh trai" vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn. Nhưng cũng do đó mà những tranh cãi nội bộ xuất hiện, khi người hâm mộ yêu cầu những người đứng đầu một FC, một trang fanpage lớn phải hoạt động hiệu quả hơn. Vô tình, những ồn ào này cũng gây ảnh hưởng tới nghệ sĩ.

Gần đây, một trong những fanpage lớn - được coi là "đầu tàu" trong quản lý, xây dựng FC của Hải Đăng Doo gặp phải những phản ứng trái chiều vì thiếu sót trong hoạt động hỗ trợ nam ca sĩ. Ngày 8/10, fanpage này đã lên tiếng xin lỗi Hải Đăng Doo và các fan, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, cải thiện trong tương lai. Bài đăng cũng cảnh báo fan không nên có những hành vi gây ảnh hưởng đến thần tượng của mình.

Sau chương trình Anh Trai “Say Hi", Hải Đăng Doo và Hùng Huỳnh là cặp đôi được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình bởi sự đáng yêu. Tuy nhiên, điều này dẫn đến những tranh cãi quan điểm không đáng có giữa các nhóm fan trong cộng đồng người hâm mộ của 2 người như fan only (fan cá nhân), fan sự nghiệp của Hải Đăng Doo, Hùng Huỳnh, fan couple (fan ghép đôi)...

JSOL và FC SONIC cũng không tránh khỏi những vấn đề nội bộ. Gần đây, việc quản lý và cung cấp thông tin không rõ ràng đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan của JSOL. Đặc biệt, nhiều fan cho rằng để JSOL có thể phát triển trong thời gian sắp tới, cần phải thay đổi cách vận hành của FC hiện tại.

Tối 8/10, công ty quản lý JSOL - DreamS đăng tải nội dung thừa nhận chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thay đổi lớn trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Việc Trưởng - Phó FC rút khỏi ban quản trị, công ty sẽ tạm thời tiếp quản việc điều hành FC và cam kết cải thiện trong thời gian tới. Nhiều fan của JSOL cũng đã đưa ra các góp ý để giúp nam nghệ sĩ phát triển tốt hơn.

Trước đó, Quân A.P xin lỗi trong broadcast để làm dịu tranh cãi ban điều hành FC tự ý mở gói membership, phân biệt đối xử giữa fan cũ, fan mới... Ban điều hành cũng buộc phải xin lỗi và thay đổi đội ngũ làm việc, quản lý.

Dù có những mâu thuẫn và tranh cãi, mục tiêu chung của cộng đồng người hâm mộ vẫn là hỗ trợ và giúp nghệ sĩ phát triển. Công ty, nghệ sĩ, ban quản lý FC đều cần phải tiếp nhận văn hóa thần tượng mới, tìm cách cân bằng và dung hòa cộng đồng fan, tạo ra một môi trường hỗ trợ tích cực, không ảnh hưởng tới hình tượng của sao.