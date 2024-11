Trong hũ hít thông mũi khổng lồ có gì mà dàn "Anh Trai" và "Chị Đẹp" đều mê?

HHT - Quang Hùng MasterD từng khiến dàn "Say Hi" mê tít chiếc hũ hít thông mũi mang về từ Thái Lan. Mới đây, Ngọc Phước cũng mang "bảo bối" này vào khu nội trú "Chị Đẹp".

"Bảo bối" của Quang Hùng MasterD, Ngọc Phước

Tham gia Anh Trai "Say Hi", Quang Hùng MasterD khiến dàn "anh trai" tò mò khi mang đến trường quay một hũ hít thảo dược được "xách tay" từ Thái Lan về, có kích thước "siêu to khổng lồ". Nhiều "anh trai" như HURRYKNG, Hải Đăng Doo, Nicky... sau khi trải nghiệm đều tỏ ra mê tít loại dược phẩm này. Còn Gin Tuấn Kiệt lại không "mặn mà" nhưng anh tiết lộ bà xã Puka cực mê mùi hương này, còn nhờ đàn em khi nào sang Thái mua giúp cho vợ.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây khi làm khách mời tại 2 Ngày 1 Đêm, giọng ca Thủy Triều tiếp tục chiêu đãi 6 thành viên "chủ nhà" chiếc hũ hít mà fan gọi vui rằng anh đang làm "đại sứ thương hiệu".

Không chỉ Quang Hùng MasterD, trong tập 2 Chị Đẹp Đạp Gió vừa lên sóng, khi "soi" vali của dàn Chị Đẹp, Ngọc Phước cũng giới thiệu về chiếc bình hít "thần kỳ" này. Ngay sau đó, Xuân Nghi hào hứng cho rằng "cái bình này có lý lắm", còn Tuimi thì thử liền tay "bảo bối" này.

Ngoài ra, nhiều sao Việt khác như Phương Anh Đào, Thùy Tiên, Minh Tú... cũng là "mối ruột" của hũ hít thảo dược có nguồn gốc từ Thái Lan.

Sau khi được nhiều nghệ sĩ sử dụng, đông đảo fan đã nhanh chóng "bắt trend" sở hữu một hũ và có những "rì-viu" chân thật: "Cái này gọi là Hongthai nè, ai hít được thì mê nha, còn ai không hít được là nghe mùi kỳ kỳ lắm. Ngoài bản to chà bá này thì vẫn có bản bình thường và mini, ai muốn trải nghiệm mua bản mini được nè", "Hít lần đầu hơi nồng xíu nhưng từ lần hai là ghiền lun. Ổn áp cho người say xe, viêm xoang, mệt mỏi"...

Hũ hít thảo dược Hongthai là gì?

Hũ hít thảo dược Hongthai là một loại dầu ngửi truyền thống có nguồn gốc từ Thái Lan. Loại thảo dược này được chiết xuất từ 15 loại thảo mộc khô và các tinh chất tốt cho sức khỏe như: Bạch đàn, bạc hà, borneol, long não...

Hũ hít thảo dược Hongthai được đóng gói bằng một hộp nhựa bịt kín có màu sắc sặc sỡ, thường là màu xanh, hộp loại nhỏ có kích thước vừa cầm tay, cao khoảng 5 cm. Phía trong hộp có một túi đựng đầy các loại thảo mộc.

Về công dụng, hũ hít thảo dược Hongthai giúp thông mũi (hỗ trợ làm sạch mũi, giảm nghẹt mũi, viêm mũi hoặc viêm mũi dị ứng), giúp lưu thông máu, hữu ích cho triệu chứng mờ mắt. Hongthai cũng góp phần làm giảm đau đầu, chóng mặt, đau nửa đầu và các triệu chứng do viêm xoang. Ngoài ra, loại thảo dược này còn giúp thông đường thở, giảm tức ngực, giảm say tàu xe, buồn nôn.

Để sử dụng, chỉ cần mở nắp và đưa trực tiếp lên mũi hít, lưu ý giữ khoảng cách tùy theo sở thích về mức độ nồng hay nhẹ. Hũ hít thảo dược Hongthai chỉ sử dụng ngoài da và mỗi ngày có thể dùng 3 - 4 lần. Thời hạn sử dụng của hũ hít thảo dược Hongthai là 3 tháng kể từ khi mở nắp.