Trường Tiểu học CLC Tràng An tự hào với bề dày thành tích 30 năm dạy và học

HHT - Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 30 năm ngày thành lập trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An (Hà Nội), thầy cô và học trò nhà trường đã có buổi lễ kỷ niệm tưng bừng và vô cùng ý nghĩa.

30 năm trong sự nghiệp ươm những mầm xanh, trường Tiểu học CLC Tràng An không ngừng trưởng thành và vững mạnh. Nhà trường đã đạt được những thành tích vang dội, góp phần làm rạng danh cho bảng vàng truyền thống dạy và học, đóng góp thành tích cho ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm, cũng như của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn trống hội hùng tráng và tưng bừng ,với sự tham gia của 30 học sinh tiêu biểu khối 5, tượng trưng cho chặng đường 30 năm không ngừng phấn đấu và phát triển vững mạnh của trường Tiểu học CLC Tràng An.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành GD & ĐT Hà Nội; 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An long trọng kỷ niệm chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cùng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một sự kiện đầy tự hào, ghi dấu biết bao công sức, nỗ lực của các thế hệ thầy cô và học sinh nhà trường.

Buổi lễ có sự góp mặt của các đại biểu cấp cao thuộc Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các lãnh đạo của bộ GD & ĐT, các lãnh đạo của Thành phố Hà Nội và của quận Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, thầy trò nhà trường vui mừng được đón các nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý, đã từng công tác và giảng dạy tại trường qua các thời kỳ, Trưởng ban đại diện CMHS các lớp, cựu PHHS cùng toàn thể các thầy cô giáo và đại diện các thế hệ học sinh nhà trường.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 900 học sinh Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An, Nhà giáo ưu tú Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng nhà trường đã điểm lại chặng đường xây dựng và phát triển 30 năm qua.

Trường Tiểu học bán công Tràng An thành lập năm 1994, là trường bán công đầu tiên của Hà Nội. Ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 lớp, 40 cán bộ giáo viên, nhân viên, hơn 600 học sinh. Tháng 8.2009, trường đổi tên thành Trường Tiểu học Tràng An. Từ năm 2021 đến nay có tên là Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An có một cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 58 cán bộ, giáo viên được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An đã được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội...

Từ chính mái trường này, các thế hệ thầy giáo, cô giáo của nhà trường đã không chỉ chủ động sáng tạo truyền thụ tri thức, dạy cho học sinh những nét chữ đầu tiên mà còn thắp sáng ước mơ và khơi dậy ở lớp lớp hế hệ học trò tình yêu quê hương, đất nước.