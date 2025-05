Từ Ấn Độ, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ 9 ngày trải nghiệm tại Miss World 2025 với độc giả Hoa Học Trò

Đấu Trường Gia Tốc: Dương Domic tiết lộ biệt danh, RHYDER có nhiệm vụ bất đắc dĩ HHT - Trước thềm "Đấu Trường Gia Tốc" chính thức lên sóng, Dương Domic tiết lộ tên biệt danh "vận vào người", khiến anh trở thành mục tiêu của thợ săn. Trong khi đó, xuyên suốt hành trình, RHYDER cho biết chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là sở trường.

Uyển Ân đóng cặp cùng Thuận Nguyễn, vào vai "cô gái chữa lành" HHT - Góp mặt trong dàn diễn viên phim "Chị Ngã Em Nâng", dự kiến ra rạp vào tháng 10, Uyển Ân sẽ "nên duyên" cùng Thuận Nguyễn, hóa thân thành một cô gái mang năng lượng "chữa lành", giúp bạn trai lạc quan hướng về phía trước.

Em Xinh "Say Hi": Phương Mỹ Chi bảo vệ Tiên Tiên, rapper Pháo giống một "anh trai" HHT - Tại buổi ra mắt show Em Xinh "Say Hi", đứng trước tình huống Tiên Tiên bị nhận xét "kém duyên" về ngoại hình, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng phản bác, dành nhiều lời khen "có cánh" cho đàn chị. Trong khi đó, rapper Pháo được mọi người nhận xét "slay" giống một Anh Trai "Say Hi".

Em Xinh "Say Hi" ra mắt: Orange tiết lộ Miu Lê là ngoại lệ của chương trình HHT - Tại buổi họp báo ra mắt chương trình Em Xinh "Say Hi", Orange bày tỏ nỗi lòng khi bị ê-kíp "đánh giá miếng dính miếng rớt". Trong khi đó, Miu Lê khiến dàn "em xinh" trầm trồ, noi gương vì khả năng hoạt ngôn.

Dưới Đáy Hồ: Thanh Duy tiết lộ cách nhập vai, Kay Trần được chọn vì lý do này HHT - Ngày 13/5, buổi showcase ra mắt dự án điện ảnh "Dưới Đáy Hồ" diễn ra quy tụ dàn diễn viên chính. Tại sự kiện, Thanh Duy tiết lộ phương pháp nhập vai độc lạ, đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ lý do đặc biệt khi trao vai cho Kay Trần.

Concert ATSH D-6: Captain Boy hát thay Rhyder, Atus song ca cùng "bạch nguyệt quang" HHT - Tại đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-6 ở Hà Nội, Captain Boy đã thể hiện thay RHYDER trong ca khúc "I'm Thinking About You" và "Ngạo Nghễ". Trong khi đó, Anh Tú Atus có màn song ca cùng "bạch nguyệt quang" RHYDER dưới mưa đầy cảm xúc.

Concert ATSH D-6 gặp mưa to, dàn Anh Trai chính thức "tốt nghiệp" HHT - Đêm concert Anh Trai "Say Hi" D-6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình gặp mưa to, dàn nghệ sĩ đội mưa "cháy hết mình" cùng khán giả. Dẫu vậy, khi tiết mục Ngáo Ngơ được "xé túi mù", fan vừa vui vừa buồn vì các "anh trai" đã chính thức "tốt nghiệp".

Đoàn Thế Vinh bật khóc nói về vai nam chính phim Lật Mặt 8 HHT - Tại buổi ra premiere phim "Lật Mặt 8", vũ công/diễn viên Đoàn Thế Vinh (Tỏ Tình Hoàn Mỹ) bày tỏ niềm xúc động, hạnh phúc khoe với bố mẹ về cột mốc quan trọng: Từ khán giả đến vai nam chính.

Đinh Ngọc Diệp đưa quan điểm về việc "xào couple" khi quảng bá phim HHT - Tại buổi ra mắt phim "Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu", diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho rằng việc "xào couple" là lừa dối khán giả. Bên cạnh đó, TikToker/diễn viên Tín Nguyễn khẳng định sẽ quảng bá đồng đều cho cả hai phim Thám Tử Kiên và Lật Mặt 8.

"Anh tài" Tuấn Hưng lại "dỗi", làm một điều dành tặng Gai Con HHT - Mới đây, "anh tài" Tuấn Hưng vừa cho ra mắt MV "Dỗi", lấy cảm hứng từ những lần hờn dỗi trước tình huống "anh Tự Long quát em à" khi tham gia chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".