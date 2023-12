Tủ đồ của Kim Yoo Jung (My Demon): "Yêu nữ mặc Hermès" nhưng lại chuộng local brand

HHT - Là tiểu thư út nhà tài phiệt lại là nữ CEO thiên tài trong "My Demon" (Chàng Quỷ Của Tôi), dĩ nhiên, Kim Yoo Jung luôn xuất hiện với những màn "lên đồ" khiến khung hình bừng sáng. Cô không phối đồ cầu kỳ mà ưa diện theo set, được giới thiệu là "yêu nữ mặc Hermès" nhưng chủ yếu mặc đồ từ thương hiệu nội địa Hàn.

Kim Yoo Jung vào vai Do Do Hee trong My Demon. Ngay từ tập đầu, cô út nhà tài phiệt Do Hee đã được giới thiệu là "IU giới ẩm thực, yêu nữ mặc Hermès". Vì thế, tạo hình của cô được trau chuốt để toát lên cốt cách tiểu thư cũng như khí chất quyền lực của nữ CEO. Nhưng không cần dát đầy hàng hiệu xa xỉ, Do Do Hee vẫn sang trọng, tinh tế dù chỉ diện những set đồ có giá tầm trung.

Điển hình như chiếc áo mà Do Do Hee mặc khi lần đầu gặp Jung Gu Won (Song Kang). Đây là thiết kế của Dint có giá khoảng 3,5 triệu đồng. Set váy mà cô mặc trong tang lễ của mẹ nuôi có giá 498 USD (12 triệu đồng).

"Yêu nữ mặc Hermès" hay "IU giới ẩm thực" chỉ là các ví von hoa mỹ để nói về nhan sắc, khí chất lẫn sự thành công của nữ CEO Do Do Hee. Suốt 6 tập phim đã lên sóng, trang phục, phụ kiện từ Hermès của Do Hee rất hiếm. Cô khá ưu ái mặc các trang phục, phụ kiện tới từ thương hiệu của Hàn, những cái tên thường xuyên xuất hiện có thể kể đến như Dint, Avouavou, ITER, vunque, couronne...

Cách phối đồ của Do Hee theo hướng đơn giản nhưng vẫn đảm bảo trang nhã, thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở, cũng như cương vị CEO phải giao thiệp nhiều. Cô thường diện đồ theo quy tắc trên dưới cùng tông hoặc đơn cử là mặc theo nguyên set được thiết kế. "IU của giới ẩm thực" chuộng cách phối áo croptop với quần hoặc váy giúp khoe vòng eo thon, lại vừa hack dáng.

Ưa tối giản, ưu ái cho local brand Hàn là thế, nhưng dù sao Do Hee cũng là ái nữ nhà tài phiệt, danh xưng "yêu nữ mặc Hermès" không thể chỉ xuất hiện một cách hữu danh vô thực. Vì thế, tủ đồ của "cô dâu ác quỷ" không thể thiếu những cái tên tới từ các nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới, nhất là Hermès.

Trong tập 6, Do Hee đã diện set đồ có giá khoảng 67 triệu đồng của thương hiệu La Silhouette de Eugenny, phối cùng chiếc khăn lụa của Hermès để ngụy trang theo dõi "người cháu họ". Tổng thể outfit bao đẹp bao thời thượng, nhưng sẽ "phản chủ" nếu Do Hee thực sự trùm chiếc khăn này để ẩn thân.

Trang phục Do Hee mặc về nhà sau hôn lễ cũng đậm mùi tiền. Cô diện áo khoác Celine 3.200 USD (hơn 77,6 triệu đồng), túi xách cũng của Celine giá 3.600 USD (87,4 triệu đồng), đi giày cao gót của Suecomma Bonnie giá 378.000 won (gần 7 triệu đồng).

Trang sức mà cô đeo là của Chanel, gồm đồng hồ đính kim cương đen giá 7.100 USD (172,3 triệu đồng) và 2 chiếc vòng cổ có tổng giá gần 128,7 triệu đồng. Những món đồ này có khả năng là của chính Yoo Jung, không phải đồ do stylist chuẩn bị hay nhà tài trợ, đơn vị sản xuất cung cấp, vì nữ diễn viên đeo chúng khá nhiều, bao gồm cả trong buổi đọc kịch bản phim.

Một outfit cũng đậm mùi tiền khác của Do Hee chính là đồ khi cô mặc tới cuộc họp bầu chủ tịch tập đoàn tạm thời. Cô diện áo của Balmain, phối cùng túi của Versace và giày Sergio Rossi, chúng có giá ước tính lần lượt là 71,6 triệu, 76,4 triệu và 21,2 triệu đồng.

Còn tới 10 tập nữa My Demon mới kết thúc, vẫn còn nhiều thời gian để khán giả khám phá thêm tủ đồ sang chảnh của "yêu nữ mặc Hermès" Do Do Hee.