Từ nay đến hết năm, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi 3 đợt không khí lạnh tăng cường

HHT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm, khu vực miền Bắc, trong đó có Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng bởi 3 đợt không khí lạnh tăng cường, cường độ mạnh nhất là khoảng ngày 26-27/12.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24-25/12/2024 ở các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 13-15 độ C; ban ngày có nắng, nhiệt độ từ 20-23 độ C.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, các tỉnh Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; khu vực Nam Bộ mưa rào và dông tập trung ở các tỉnh miền Đông.

Trong dịp Tết Dương lịch năm 2025, các chuyên gia khí tượng cũng đưa ra nhận định về tình hình thời tiết. Theo đó, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ C.

Về diễn biến mưa lớn ở Trung Bộ, từ nay đến đêm 24/12, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ gần sáng 24/12 đến đêm 24/12, ở khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 25/12, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ và khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng khu vực phía Đông Tây Nguyên phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 26/12, mưa lớn có khả năng giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.