Từ ngày 1/7 tới, sử dụng mã định danh cá nhân thay thế cho mã số thuế

HHT - Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân (số Căn cước công dân) sẽ chính thức thay thế mã số thuế đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân.

Hiện nay, toàn bộ người dân đã được cấp mã định danh cá nhân. Tại Điều 35 Luật Quản lý thuế nêu rõ, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 86/2024/TT-BTC, mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025.

Kể từ ngày 1/7/2025, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng mã số thuế theo quy định tại Điều 35 Luật Quản lý thuế thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Về việc sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế, điểm b khoản 1 và khoản 5 Điều 5 Thông tư 86/2024/TT-BTC hướng dẫn thêm:

- Mã số thuế dành cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân là mã số thuế do cơ quan thuế cấp; là số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước.

-Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc.

- Số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó.