Vì sao Lưu Diệc Phi quyết không thay đổi nhược điểm khiến cô hiếm khi cười?

HHT - Park Bo Gum, Lee Jun Young, Kim Seon Ho đều gây sốt khi sánh đôi ăn ý với nữ chính IU trong When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt). Ngoài đời, dàn mỹ nam đình đám xứ Hàn có điểm chung thú vị.