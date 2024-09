Video tổng duyệt concert Anh Trai "Say Hi" khiến fan tranh cãi, Anh Tú nói gì?

HHT - Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi sau khi xem các video quay lại phần tổng duyệt của concert Anh Trai "Say Hi". Trước những ồn ào, ca sĩ Anh Tú "Voi" đã có chia sẻ gửi tới người hâm mộ.

Một fan của Anh Trai "Say Hi" đã chia sẻ bài đăng dài sau khi xem tổng duyệt concert diễn ra tối 27/9. Người này lo lắng Captain - lọt Top 16 chung cuộc, lại chỉ được diễn 3 bài như các "anh trai" bị loại ở các vòng đầu.

Bên cạnh đó, ca khúc Chân Thành của nhóm WEAN, Rhyder, Quang Hùng MasterD hay Người Tình Của Nắng từng "làm mưa làm gió" mạng xã hội cũng không thấy có trong buổi tổng duyệt. Bên cạnh đó, vũ đạo tại buổi rehearsal của Catch Me If You Can - một trong những sân khấu đình đám nhất của Anh Trai "Say Hi" cũng bị đông đảo netizen cho là "quá nhạy cảm", biên đạo cần thay đổi ngay để tránh gây ảnh hưởng đến các anh trai.

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Không ít cư dân mạng thể hiện sự thắc mắc đối với việc biên đạo lại "the best hit" Catch Me If You Can trong khi phần dàn dựng, vũ đạo của ca khúc đã nhận về nhiều phản hồi tốt. Trong khi đó, một số người hâm mộ của Captain bày tỏ sự bức xúc: "Thương Captain, diễn concert ít mà phướn còn bị đặt trong góc tối".

Giữa ồn ào, ca sĩ Anh Tú đã có chia sẻ gửi người hâm mộ trên trang cá nhân: "Thương các bạn khán giả, chờ đợi lâu để được đi concert nhưng hụt hẫng vì nghệ sĩ mình yêu thích diễn ít trong đêm. Tuy nhiên, cứ yên tâm rằng không bằng cách này thì bằng cách khác, các "anh trai" sẽ bù đắp lại những cảm xúc mong đợi đó. Trước mắt hãy cứ enjoy hôm nay nhé".