HHT - Kang Tae Oh vừa tham gia tập mới của SNL Korea mùa 5 và có màn tái hiện một phân đoạn nổi bật trong "Queen of Tears".

HHT - Danh sách đề cử Thị Hậu lần thứ 60 quy tụ dàn sao đình đám: Ra Mi Ran (The Good Bad Mother), Ahn Eun Jin (My Dearest), Uhm Jung Hwa (Doctor Cha), Honey Lee (Knight Flower) và Lim Ji Yeon (Lies Hidden in My Garden).