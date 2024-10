Vừa lọt Top 20 Miss Grand International 2024, nàng hậu này đã bị tước vương miện

HHT - Thị phi đúng là “đặc sản” của các mùa thi Miss Grand International. Thậm chí lần này không phải do ông Nawat khơi ra mà một tổ chức Miss Grand quốc gia đã có hành động gây sốc.

Vậy là Miss Grand International 2024 đã kết thúc và khán giả đang chúc mừng những người đẹp giành vương miện cũng như được lọt vào Top 20 chung cuộc. Chỉ riêng tổ chức Miss Grand US Virgin Islands (quần đảo Virgin thuộc Mỹ) lại không vui mừng khi thí sinh của mình có tên trong Top 20, mà đăng tải thông báo dài để tuyên bố tước vương miện của nàng hậu.

Samantha Keaton chưa kịp sung sướng với thành tích thì đã nghe thấy tin gây sốc. Thông báo của tổ chức Miss Grand US Virgin Islands nói rõ rằng nàng hậu làm mất lòng các nhà tài trợ khi không đăng bài quảng bá nhãn hàng trên các tài khoản mạng xã hội như hợp đồng đã quy định. Cô còn thay đổi dải sash được cung cấp, không sử dụng các chuyến bay đã được tổ chức này mua vé gây thiệt hại hàng nghìn đôla, không mặc trang phục do ban tổ chức và nhà tài trợ chuẩn bị.

Vì thế mà phía Miss Grand US Virgin Islands quyết định tước vương miện của Samantha Keaton bất chấp cô đã tỏa sáng và có thứ hạng ở Miss Grand International 2024.

Nhiều netizen đã thắc mắc vì sao ban tổ chức phải chờ tới khi Miss Grand International 2024 kết thúc mới đưa ra quyết định. Một số ý kiến cho rằng Miss Grand US Virgin Islands vẫn cần Samantha Keaton quảng bá US Virgin Islands đến với quốc tế, chưa kể còn phải thực hiện đúng theo hợp đồng với các nhà tài trợ. Phía Miss Grand US Virgin Islands cũng không muốn tạo thị phi khi Miss Grand International 2024 đang diễn ra, vì như thế lại gây mâu thuẫn với ông Nawat.

Hiện giờ, netizen vẫn xôn xao trước việc Miss Grand US Virgin Islands “vạch áo cho người xem lưng” và công khai tố cáo người nhà. Còn Miss Grand International 2024 thì đúng là cuộc thi của những chuyện ồn ào, khi rắc rối ập đến từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc.