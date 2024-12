WEAN LE - HURRYKNG kết hợp trong Thờ ơ, khẳng định “thuyền này tự chèo”

HHT - Nhận được sự yêu thương nồng nhiệt, WEAN LE và HURRYKNG bắt tay hợp tác, mang đến sản phẩm kết hợp đặc biệt với sự góp mặt của nhiều Anh trai khác.

Cảm hứng từ hành trình Anh Trai "Say Hi"

Ca khúc Thờ ơ có lẽ không còn xa lạ với fan của WEAN khi được anh “nhá hàng” vào thời điểm vừa dừng chân tại Anh Trai "Say Hi". Dù chỉ tung lyrics MV nhưng giai điệu bắt tai này đã nhanh chóng "on trend" trên các nền tảng. Lấy đó làm động lực, ngày 17/12, WEAN chính thức cho ra mắt phiên bản mới của Thờ ơvới một MV chỉn chu cả về phần nhạc lẫn hình ảnh.

Chia sẻ về cơ duyên viết nên ca khúc, WEAN LE tiết lộ rằng chính Anh trai "Say Hi" đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Những ngày tham gia chương trình, được gặp gỡ, kết nối cùng anh em giúp anh nhận ra "mình không cô đơn như vẫn tưởng".

Trước đó, nam rapper từng trải qua khoảng thời gian "mất kết nối" với chính bản thân và chìm trong sự cô độc. Anh Trai "Say Hi" giống như một "cú twist" kéo anh ra khỏi những chênh vênh ấy để khơi lại cảm hứng trong mình.

Đặc biệt trong MV lần này, WEAN đã mời những người anh em từ chương trình như Nicky, Quân A.P, Hùng Huỳnh, JSOL, Hải Đăng Doo và TAGE cùng góp mặt. Đặc biệt, không thể thiếu sự xuất hiện của HURRYKNG - người anh em thân thiết và là mảnh ghép ăn ý nhất của WEAN.

MV Thờ ơ chọn lối kể chuyện đơn giản khi hầu hết các cảnh quay đều diễn ra trong một không gian thu nhỏ với bãi cỏ xanh làm điểm nhấn. Dù không có bối cảnh sặc sỡ và có phần đơn điệu, nhưng nhờ những chuyển động mượt mà, MV vẫn giữ được nhịp điệu ổn định và giúp khán giả tập trung trọn vẹn vào các nhân vật xuất hiện.

Về phần âm nhạc, WEAN tiếp tục chinh phục người nghe với chất giọng đặc trưng hiếm có và phong cách âm nhạc đậm chất riêng. Đặc biệt, màn kết hợp ăn ý với HURRYKNG đã chứng minh rằng cả hai không chỉ hợp để chơi chung mà còn cực kỳ ăn ý để “chơi nhạc”.

Khi "Ngỗng và Khỉ" tự tay chèo thuyền

Fan cứng của Anh Trai "Say Hi" không ai là không biết "chiến hạm" WEAN LE và HURRYKNG - cặp bài trùng với nhiều chemistry “hết nước chấm”. Và với lần kết hợp này, hiệu ứng “couple” của hai rapper càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

WEAN hóm hỉnh chia sẻ về cơ duyên hợp tác với người em thân thiết và cho biết mọi thứ đều đến một cách rất ngẫu nhiên. Ban đầu chỉ là vu vơ gửi Khang nghe demo và ngỏ ý muốn anh feat một đoạn vui vui đăng TikTok thế mà ai ngờ “dính cứng ngắc” verse này.

Về phần HURRYKNG, nam rapper cho biết: "Chắc vì lỡ thờ ơ với WEAN nên mình tham gia version mới để chuộc lỗi". Không chỉ vậy, anh còn bật mí vai trò đặc biệt của mình trong MV là hóa thân thành một "simp lord" chính hiệu.

Nói về sự "đẩy thuyền" nhiệt tình của fan, WEAN chia sẻ: "Thuyền này tự đẩy chứ có ai đẩy đâu! Haha." Anh cũng thừa nhận mình mến Khang ở sự chân thật, sống tình cảm nhưng mỗi tội cậu em hơi "tẻn tẻn" và quá ồn.

Từ những lúc "lầy lội" hết sức đến những khoảnh khắc sâu lắng đầy tình cảm, cả hai đều làm fan "tan chảy" vì độ thân thiết. Chính cái "vibe" cực kỳ tự nhiên và đồng điệu này đã khiến “Ngỗng và Khỉ” luôn được yêu thích và "đẩy thuyền” liên tục.