Xoài Non nổi tiếng nhờ gu thời trang sành điệu, sắc vóc cuốn hút chuẩn hotgirl

HHT - Những bức ảnh của Xoài Non thường nhận "bão like" nhờ sắc vóc cuốn hút tựa búp bê. Nàng hotgirl sở hữu 2,3 triệu người theo dõi đặc biệt ưa chuộng một kiểu thiết kế cực tôn dáng.

Xoài Non đang là nhân vật thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng những ngày qua. Ngày 16/6, hotgirl sinh năm 2002 thông báo ly hôn "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis sau 6 năm bên nhau. Khoảng hai tháng sau, ngày 7/8, Xoài Non được bắt gặp có những khoảnh khắc thân mật cùng MC Gil Lê, dấy lên nghi vấn hẹn hò. Bộ đôi trở nên thân thiết sau khi Xoài Non đồng hành và hỗ trợ Gil Lê trong các hoạt động livestream bán hàng.

Xoài Non sở hữu 2,4 triệu người theo dõi trên Instagram, nổi tiếng vì nhan sắc "xinh như búp bê". Hotgirl 22 tuổi hiện hoạt động với tư cách người mẫu ảnh, KOL, livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

Sau khi tin đồn hẹn hò Gil Lê bùng nổ, Xoài Non không đưa ra phát ngôn chính thức nào. Cô tiếp tục các hoạt động quảng bá sản phẩm, sáng tạo nội dung như bình thường. Nàng hotgirl đăng loạt ảnh trên biển, khoe sắc vóc cuốn hút trong mẫu đầm xuyên thấu.

Hè này, Xoài Non có nhiều bộ hình khoe phong cách thời trang đi biển ấn tượng. Cô nàng tích cực lăng xê thiết kế đồ bơi tông màu pastel, mix & match năng động cùng quần soóc hoặc váy ren xếp lớp.

Dạo quanh trang cá nhân của nàng hotgirl đình đám, dễ thấy cô đặc biệt yêu thích các mẫu áo ôm sát. Các thiết kế áo croptop giúp Xoài Non khoe vòng eo thon gọn thường được kết hợp cùng mẫu quần hộp dáng rộng.