Xu hướng giày dép của BLACKPINK và các mỹ nhân Âu Mỹ gần đây có gì đặc biệt?

HHT - Giày lưới đế bệt trở thành xu hướng giày dép thịnh hành nhất thời điểm hiện tại. Mẫu giày xuyên thấu từng gây tranh cãi giờ được BLACKPINK và loạt sao Âu Mỹ lăng xê nhiệt tình.

Các mùa mốt gần đây ghi nhận sự lên ngôi của giày búp bê hay còn được gọi là giày ballet. Kiểu giày có đặc trưng là phần đế bệt, form dáng ôm chân, được chị em yêu thích vì độ thoải mái, tôn lên nét đẹp nữ tính. Giày ballet lưới/ giày xuyên thấu được cho là sẽ trở thành kiểu dáng thống trị làng thời trang thời gian sắp tới. Nhiều tạp chí thời trang như VOGUE Anh, Harper's BAZAAR, Who What Wear từng mô tả đây là xu hướng giày dép “gây tranh cãi”, bị nghi ngờ về tính thẩm mỹ.

Sự lên ngôi của giày lưới đế bệt được lý giải thông qua xu hướng non-shoes, mô tả những đôi giày có-như-không với thiết kế tối giản, ưu tiên sự thoải mái, thoáng mát. Từ các nhà mốt lớn như The Row, Alaïa, Miu Miu, Khaite, Bottega Veneta, cho tới các thương hiệu phân khúc thời trang phổ thông như Zara hay Mango đều ra mắt những phiên bản giày lưới trong các bộ sưu tập mới nhất.

Mẫu IT - shoes có giá hơn 22 triệu đồng của thương hiệu Alaïa được đánh giá là “tinh hoa hội tụ” nhờ đảm bảo sự thoáng mát, dễ chịu vừa mang lại diện mạo thời thượng cho chủ nhân. Loạt sao Âu Mỹ từ Anne Hathaway, Dua Lipa, Jennifer Lawrence, Dakota Johnson cho tới Kourtney Kardashian đều được bắt gặp xuống phố với mẫu giày trendy này.

3/4 mảnh ghép của girl group đình đám BLACKPINK đều đã lăng xê xu hướng giày lưới từ khoảng tháng 5 năm nay. Rosé “bắt trend” nhanh nhất BLACKPINK với một thiết kế đến từ thương hiệu Khaite. Đôi giày xuyên thấu tông màu be đính đá có giá hơn 24 triệu đồng trở thành điểm nhấn đắt giá cho thời trang đời thường của giọng ca On The Ground.

Jennie BLACKPINK cũng mê mệt xu hướng giày xuyên thấu. Giọng ca Solo lăng xê tới hai mẫu giày có phong cách đối lập trong chuyến công tác tại đảo Capri (Ý) vào tháng 7 vừa qua.

Jennie BLACKPINK đi dạo trên phố với trang phục nữ tính tông màu xanh. Nữ idol 28 tuổi cũng phối cùng thiết kế giày của thương hiệu Khaite giống Rosé BLACKPINK. Jennie BLACKPINK nữ tính, nhẹ nhàng hơn khi chọn phiên bản thêu hoa tinh tế.

Jennie BLACKPINK cá tính hơn trong tạo hình nguyên cây đen từ mắt kính, đầm hai dây ôm sát cho tới mẫu giày lưới đế bệt, chất liệu da của nhà mốt Alaïa, có giá hơn 27 triệu đồng.

Lisa BLACKPINK mới đây nhất cũng diện giày lưới đế bệt khi xuất hiện trong show giải trí No Prepare mùa 3 của Lee Youngji. Cô lựa chọn một thiết kế của thương hiệu Alaïa với phần phụ kiện vàng gold bắt mắt ở quai giày. Đầu tháng 8, Lisa BLACKPINK từng có tạo hình “công chúa đồng quê” gây sốt mạng xã hội trong chuyến nghỉ dưỡng ở Ý. Cô nàng hoàn thiện diện mạo cottage core bằng đôi giày lưới tối giản, giá hơn 9 triệu đồng của thương hiệu miista.

Lisa BLACKPINK hưởng ứng trào lưu giày dép có-như-không (non-shoes) trong các kỳ nghỉ dưỡng của mình. Khoảng một năm trước, giọng ca Rockstar có khoảnh khắc thời trang ấn tượng khi dạo phố tại Paris (Pháp) trong đôi xăng đan bằng nhựa dẻo trong suốt (jelly shoes).