Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân: Kim Feel ôm trọn lời khen từ Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc

HHT - Chuyến hành trình với nhiều trải nghiệm thú vị của các thành viên "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 3" (XHTĐRLX3) đã đi đến buổi biểu diễn cuối cùng tại Hàn Quốc. Tập 7 vừa lên sóng là phần đầu của buổi biểu diễn thứ tư của nhóm với khách mời đặc biệt Kim Feel.

Buổi diễn thứ tư diễn ra tại công viên văn hóa Changcheon, nằm trên tuyến tàu điện quan trọng số 2, đi ngang qua các khu mua sắm nhộn nhịp như Gangnam, Dongdaemun… Cũng như 3 buổi diễn trước, khán giả đến từ sớm và háo hức chờ đón sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong XHTĐRLX3. Dù đã là buổi diễn thứ tư nhưng Bùi Công Nam, MIN, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc vẫn có cảm giác vô cùng hồi hộp.

Hình ảnh khách mời Kim Feel ôm đàn ghi ta mộc mạc hát đã chinh phục tất cả trái tim người nghe với bản solo Excuses. Thanh âm trầm khàn rất riêng của Kim Feel làm tất cả khán giả mê mẩn, ôm trọn lời khen từ dàn cast Việt Nam.

Kim Feel là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc, từng thể hiện nhiều bản nhạc phim đình đám như: Someday, The Boy (ost Tầng lớp Itaewon), Youth (ost Reply 1988), Hallelujah (ost It’s Okay To Not Be Okay) .

MIN chọn hát Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn. Nghe MIN hát, Kim Feel bày tỏ: "Do khác biệt ngôn ngữ nên tôi không hiểu lời bài hát ra sao nhưng giai điệu rất đẹp, phối khí cũng đỉnh, cấu trúc bài rất hay và rất hợp với Min.”

Quá trình hậu trường tập luyện cho buổi diễn cũng được khai thác chi tiết trong tập 7. Giám đốc âm nhạc Bùi Công Nam chia sẻ: “Cách viết của ban nhạc Việt Nam và ban nhạc Hàn Quốc hơi không giống nhau. Nếu cùng là ban nhạc Việt Nam thì các nghệ sĩ có thể dễ dàng nắm được mong muốn và xử lý ngay. Nhưng với ban nhạc Hàn thì đôi khi mình muốn nói cái gì cũng không thể hiện được ngay lúc đó.”

Trải qua khá nhiều cuộc trao đổi, thậm chí bầu không khí trở nên căng thẳng vì cả hai bên đều không diễn tả được điều mình muốn nói. Nhưng thật may, cuối cùng, cả Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc đều thở phào nhẹ nhõm khi tìm được tiếng nói chung với ban nhạc Hàn.

Lâm Bảo Ngọc chia sẻ: “Sang tới đây được hát cho người Việt nghe, Ngọc có dịp tâm sự với mấy bạn Việt Nam, các bạn nói là nhớ nhà lắm. Ở bên này chỉ thích nghe tiếng Việt thôi, cảm giác nó thân thuộc lắm. Và mình rất là tự hào vì mình đã là một phần nhỏ trong chuyến đi này để góp phần đưa những nét đẹp văn hóa cũng như là các ca khúc Việt Nam đến gần với các khán giả ở nước ngoài, và cũng phần nào đó chia sẻ những tâm sự của những người con đi làm xa nhà.”

Ngoài thời gian tập tành và biểu diễn, các nghệ sĩ cũng có những hoạt động chung hoặc những phút giây thư giãn vô cùng vui vẻ. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ còn được ê-kíp đưa đến một quán ăn Việt Nam để nguôi ngoai nỗi nhớ thương ẩm thực quê hương.