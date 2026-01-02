10 cuốn sách nổi bật năm 2025 của NXB Kim Đồng: Hàng xóm của tôi Totoro lọt top

HHTO - Vào dịp cuối năm, như thường lệ, NXB Kim Đồng luôn cho ra mắt "Top 10 cuốn sách nổi bật trong năm". Top 10 với nhiều thể loại khác nhau, là một “menu” đặc sắc để người đọc dễ dàng tiếp cận, tìm đọc những ấn phẩm tinh hoa xuất bản trong năm 2025.

Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc

57 năm trước, vào năm 1968 tại đất nước Italia, một cuốn sách viết về Hồ Chí Minh và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã ra đời với nhan đề Ho Ci Min – Un uomo e un popolo do Tạp chí Vie Nuove, lúc bấy giờ là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Italia phát hành.

Cuốn sách là tuyển tập gồm 12 số tạp chí, với 12 chủ đề được sắp xếp theo dòng lịch sử, do các nhà báo Paolo Bracaglia Morante và Camillo Pisani kể, kết hợp tranh minh hoạ sinh động của họa sĩ Pino Dangelico cùng nhiều ảnh tư liệu quý.

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách đã được NXB Kim Đồng chuyển ngữ và ra mắt bạn đọc Việt Nam với tên gọi Hồ Chí Minh – Một con người và một dân tộc.

Cùng Việt Nam

Đây là tập thơ do nữ sĩ Angelina Gatell biên soạn, với sự tham gia của nhiều nhà thơ Tây Ban Nha nổi tiếng, gồm hơn 40 bài thơ được sáng tác trong những năm 1960, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt nhất, cũng là lúc phong trào phản chiến lan rộng trên toàn cầu.

Do nội dung phản đối chiến tranh và đế quốc, tập thơ đã bị chính quyền độc tài Franco kiểm duyệt, cấm xuất bản. Năm 2016, bản thảo tập thơ được tìm thấy trong kho lưu trữ của cơ quan kiểm duyệt và đã được chính thức xuất bản tại Tây Ban Nha.

Cùng Việt Nam đã được NXB Kim Đồng phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội ra mắt bạn đọc nhân dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ đôi truyện tranh Ký ức kiều bào: Chân đăng và Lính thợ

Với hai tập sách Kí ức kiều bào, họa sĩ Clément Baloup đã tái hiện những mảnh ghép quá khứ phức tạp của một cộng đồng người Việt Nam dường như bị lãng quên trong lịch sử.

Chân đăng và Lính thợ kể lại những câu chuyện sinh động về cuộc đời của những người Việt Nam sống xa quê hương, trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước và thế giới, dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu và Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố

Đây là hai cuốn sách đại diện tiêu biểu của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại. Cả hai cuốn sách nhận được sự đồng thuận hiếm có giữa giới chuyên môn và độc giả đại chúng, đồng thời chạm đến cảm xúc của bạn đọc nhiều lứa tuổi.

Đặc biệt, việc phát hành song song bản tiếng Anh Things you use to fill a hole (Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố) khẳng định thêm tiềm năng lan tỏa mạnh mẽ của tác phẩm, mở ra cơ hội để độc giả quốc tế tiếp cận các tác phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại.

Cuốn sách tranh song ngữ Kho tàng của bố - Loving Eyes

Cuốn sách mở đầu bằng một thắc mắc: “Tôi không hiểu vì sao Bố luôn giữ tất tần tật mọi thứ.” Những trang sách tiếp theo, người đọc được ngắm nhìn hai thế giới khác biệt: thế giới màu xám chất chứa thật nhiều món đồ cũ của người bố; và thế giới đầy màu sắc, chỉn chu của cô con gái.

Cuốn sách của tác giả Bùi Phương Tâm và họa sĩ Hoàng Giang giống như cuộc đối thoại giữa các thế hệ, giữa các quan điểm khác nhau, không chỉ dành cho thiếu nhi, mà dành cho tất cả mọi người.

Kì công diệu nghệ - Một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX và Thần long kích thuỷ - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam

Hai cuốn sách này do nhóm tác giả trẻ Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens (Việt kiều Latvia) thực hiện, với sự hiệu đính của các nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử uy tín.

Bộ sách mang đến những thông tin thú vị về những phát minh, sáng tạo, đổi mới của ông cha ta trong đời sống nhằm nâng cao năng suất lao động, cũng như sự phát triển của công nghệ vũ khí trong công cuộc bảo vệ và mở mang bờ cõi.

Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam

Cuốn sách mở ra bức tranh đa sắc của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Mỗi dân tộc với bản sắc riêng trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, kiến trúc, ẩm thực và lễ hội được tổng hợp một cách trực quan, cô đọng và dễ tiếp cận qua hình ảnh minh họa đầy màu sắc.

Tủ sách Nếp nhà: Gia đình giáo dục – Phép dạy con (Nguyễn Bá Học); Gia huấn (Ôn Như Lương Văn Can); Gia đình giáo dục – Thường đàm (Đạm Phương Nữ Sử).

Tủ sách Nếp nhà gồm ba cuốn sách tiêu biểu về giáo dục gia đình của những trí thức Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Tuy viết cách đây khoảng gần một thế kỷ, nhưng sách vẫn còn nguyên giá trị với những quan điểm giáo dục thấm nhuần triết lý phương Đông, kết hợp hài hòa với các phương pháp giáo dục hiện đại tiếp thu từ phương Tây.

Yersin – Khúc hát Cá Ông

Cuốn tiểu thuyết bằng tranh do họa sĩ Tạ Huy Long sáng tác là tác phẩm hòa quyện giữa mộng và thực, lấy cảm hứng từ cuộc đời của bác sĩ Yersin cùng sự gắn bó của ông với vùng đất Đông Dương và Nha Trang huyền bí.

Cuộc đời bác sĩ Alexandre Yersin được tái hiện tựa như một huyền thoại. Huyền thoại về những cuộc phiêu lưu và khám phá. Huyền thoại về cuộc chiến chống lại bệnh tật. Huyền thoại về tình yêu đối với một xứ sở phương xa. Huyền thoại biến giấc mơ thành hiện thực...

Hàng xóm của tôi Totoro

Là ấn phẩm truyện tranh đánh dấu sự hợp tác của NXB Kim Đồng với xưởng phim Studio Ghibli, Hàng xóm của tôi Totoro đã ra mắt 2 tập đầu của series truyện tranh màu dài 4 tập.

Từng tập truyện là hành trình ấm áp, đưa độc giả theo chân nhân vật Satsuki và Mei khám phá vùng nông thôn Nhật Bản yên bình, nơi phép màu len lỏi trong từng cơn gió và những cuộc gặp gỡ bất ngờ với Totoro.