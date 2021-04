10 xu hướng phụ kiện gây sốt Hè 2021, có cả xu hướng Ngọc Trinh nhiệt tình lăng xê

HHT - Rosé (BLACKPINK) vừa tung MV mới "Gone" lúc 22h hôm nay (theo giờ Việt Nam). Đây là ca khúc được đánh giá là “chất” hơn "On The Ground" và được nhiều người yêu thích hơn. Và lần này, cô lại mặc một thiết kế 7 sắc cầu vồng siêu đẹp từ NTK Công Trí.