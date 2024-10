100 ca khúc hay nhất thập kỷ: NewJeans gây bất ngờ, Taylor Swift mất hút

HHT - Pitchfork vừa công bố danh sách 100 ca khúc xuất sắc nhất thập niên 2020 tính tới thời điểm hiện tại. Ngoài những cái tên quen thuộc, chuyên trang âm nhạc này cũng gây tranh cãi với một số thứ hạng.

Đứng đầu danh sách của Pitchfork là ca khúc A&W của Lana Del Rey. Đây không chỉ là một bản nhạc đậm chất cá nhân mà còn mang đến một tầm nhìn mới mẻ cho sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Lana Del Rey tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những giọng ca có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của nền âm nhạc đương đại, với sự kết hợp giữa giai điệu u buồn và ca từ đầy sức mạnh.

Not Like Us là ca khúc duy nhất phát hành năm nay xuất hiện trong Top 10. Bản hit được nhận xét là một tác phẩm đầy phức tạp và tranh cãi, là một đòn tấn công mạnh mẽ của Kendrick Lamar tới Drake. "Ca khúc sở hữu những đoạn rap gây sốc nhất của thập kỷ, tạo ra những phản ứng trái chiều từ người nghe, vừa thú vị vừa đầy bất ổn", tay viết của Pitchfork bình luận.

Những cái tên khác trong Top 10 của Pitchfork đa số là những ca khúc khá xa lạ đối với số đông khán giả Việt. Một số ca khúc quen thuộc nhất có thể kể tới Murder Most Foul của Bob Dylan và I Want You To Love Me của Fiona Apple.

Top 10 ca khúc hay nhất thập niên 2020s theo Pitchfork: 1. Lana Del Rey - "A&W" 2. RXK Nephew - "American tterroristt" 3. Kendrick Lamar - "Not Like Us" 4. Caroline Polachek - "Bunny Is a Rider" 5. Low - "Days Like These" 6. ANOHNI and the Johnsons - "It Must Change" 7. Alex G - "Runner" 8. Bob Dylan - "Murder Most Foul" 9. Fiona Apple - "I Want You to Love Me" 10. Xaviersobased - "crisp dubs"

NewJeans là nghệ sĩ K-Pop duy nhất góp mặt với ca khúc Super Shy ở vị trí 13. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của K-Pop trên sân chơi quốc tế, đồng thời chứng tỏ khả năng lan tỏa toàn cầu của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc. Super Shy chinh phục người nghe không chỉ với giai điệu bắt tai mà còn bởi sự tinh tế trong cách trình bày, mang tới làn gió mới cho dòng nhạc Pop.

Cư dân mạng cũng bàn tán không ngừng khi WAP của Cardi B và Megan Thee Stallion được xếp ở vị trí 22. Bản hit từng khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc vào năm 2020, gây tranh cãi bởi nội dung "ướt át" nhưng cũng chính điều đó đã làm cho ca khúc trở nên khác biệt.

Một trong những bất ngờ lớn nhất là sự vắng mặt hoàn toàn của Taylor Swift - nghệ sĩ thành công và nổi bật nhất trong nửa đầu thập kỷ. Mặc dù phát hành tận 8 dự án và thu về 2 giải Grammys ở hạng mục Album of The Year từ 2020 đến nay, không một ca khúc nào của giọng ca Cruel Summer góp mặt.

Một số ca khúc đáng chú ý khác trong Top 100 có thể kể tới ALIEN SUPERSTAR (#24) của Beyoncé, good 4 u (#28) của Olivia Rodrigo, Espresso (#30) của Sabrina Carpenter, Good Luck, Babe! (#42) của Chappell Roan, Don’t Start Now (#53) của Dua Lipa hay Happier Than Ever (#92) của Billie Eilish.