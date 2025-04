Đám cưới Hyomin và chú rể má lúm: Váy cưới lạ mắt, hội chị em T-ARA điểm danh

HHT - Livestream mừng sinh nhật của Julie nên là chuyện vui của fandom lại trở thành tâm bão chỉ trích từ cộng đồng mạng quốc tế. S2 Ent - công ty quản lý của KISS OF LIFE đã phải đăng văn bản xin lỗi và lập tức gỡ toàn bộ nội dung liên quan.

HHT - Nam diễn viên Park Hae Joon trước giờ thường được "chọn mặt gửi vàng" vào những vai tra nam, phản diện. Nhưng anh đã cho khán giả cái nhìn đầy khác biệt khi vào vai "ông bố quốc dân" Yang Gwan Sik trong "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines).