13 công chúa Disney chính thức được công nhận, không có Nữ hoàng băng giá Elsa

HHTO - Disney thực chất chỉ công nhận 13 nhân vật là công chúa cho đến nay, và không có Elsa hay Anna trong đó.

Disney đã tạo nên một đế chế giải trí với vô số nhân vật nữ ấn tượng, dũng cảm và thông minh, vượt qua nghịch cảnh để tìm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, trong số hàng trăm nhân vật nữ mà Disney đã sáng tạo, chỉ có 13 "em xinh" được hãng phim chính thức công nhận thuộc danh sách công chúa.

Theo như trang web chính thức của công chúa Disney, danh sách 13 công chúa được công nhận bao gồm: Bạch Tuyết (Snow White), Lọ Lem (Cinderella), Aurora từ Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Nàng tiên cá Ariel, Belle trong Người Đẹp Và Quái Vật, Jasmine của Aladdin, nàng Pocahontas, Mulan, Tiana trong Công Chúa Và Hoàng Tử Ếch, Rapunzel từ Tangled, Merida trong Brave, Moana và Raya trong Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng.

Những nàng công chúa này thể hiện sự đa dạng văn hóa, từ châu Âu cổ điển đến các nền văn hóa châu Á và châu Mỹ bản địa. Trong đó, Raya là thành viên mới nhất được Disney kết nạp, và là đại diện Đông Nam Á đầu tiên.

Danh sách 13 công chúa Disney chính thức.

Để được công nhận là một công chúa Disney chính thức, nhân vật phải đáp ứng một số tiêu chí nghiêm ngặt do hãng phim đặt ra. Đầu tiên, nhân vật phải là nữ, đóng vai chính trong một bộ phim hoạt hình của Disney hoặc Pixar và không được giới thiệu lần đầu trong phần hậu truyện (sequel).

Thứ hai, cô phải là con người hoặc có hình dạng gần giống con người (như Ariel là nàng tiên cá nhưng sau đó trở thành người). Thứ ba, nhân vật phải sở hữu dòng máu hoàng tộc, hoặc kết hôn với hoàng tử, hoặc thực hiện một hành động anh hùng lớn lao (như trường hợp của Mulan, không có thân phận hoàng gia nhưng cứu cả đất nước).

Ngoài ra, họ phải có một bài hát thể hiện khát vọng cá nhân, và câu chuyện phải mang tính giáo dục, truyền tải thông điệp tích cực về sự trưởng thành và vượt qua thử thách. Những tiêu chí này không chỉ giúp duy trì hình ảnh thương hiệu mà còn đảm bảo rằng các công chúa Disney là những tấm gương lành mạnh cho người hâm mộ nhí.

Elsa và Anna không phải công chúa Disney.

Chẳng hạn, Elsa và Anna từ loạt phim Frozen gần như sở hữu những yếu tố trên nhưng không phải công chúa Disney. Đơn giản vì Elsa vốn dĩ đã là nữ hoàng, còn Anna bị loại trừ "kèm theo". Frozen vốn đã trở thành một thương hiệu riêng biệt với sức hút khổng lồ, nên Disney không cần tích hợp hai chị em vào danh sách công chúa để tránh làm loãng giá trị của cả hai bên.

Tương tự, một số nhân vật nổi danh khác không phải công chúa Disney như Nala từ Vua Sư Tử (do không phải con người), Jane của phim Tarzan (không có dòng máu hoàng tộc), hoặc một trường hợp đặc biệt là Giselle trong Enchanted (do vấn đề bản quyền hình ảnh với nữ diễn viên Amy Adams).