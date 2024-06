2 Ngày 1 Đêm: 3 khách mời bí ẩn xuất hiện, Ngô Kiến Huy bị "trấn duyên"

HHT - Hậu xác nhận chia tay Will sau 5 năm hẹn hò, Linh Ka ngay lập tức được netizen “soi” hint quen mỹ nam Anh Trai “Say Hi” - Dương Domic.

HHT - Hồ Ngọc Hà nhận lời mời từ Dược sĩ Tiến tham gia chương trình TRẺ Concert do anh sản xuất. Đây là lần hợp tác thứ hai sau show truyền hình "The New Mentor" của hai nghệ sĩ.