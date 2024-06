Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai "đối đầu" Anh Trai Say Hi, khán giả phản ứng ra sao?

HHT - "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và Anh Trai "Say Hi" hiện đang là 2 chương trình thực tế đình đám nhất nhì mùa hè này. Khán giả dù đón nhận nhiệt tình nhưng vẫn thẳng thắn đặt lên bàn cân, kết quả thế nào?

Hai gameshow âm nhạc dành cho nghệ sĩ nam là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi" đã chính thức "khai hỏa" với MV chủ đề cùng những tập phát sóng đầu tiên. Cả hai chương trình hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả khi lên sóng cùng khung giờ. Các "anh trai" gây ấn tượng bởi visual bừng sáng, sự trẻ trung, năng động khiến Gen Z "rất mê". Trong khi đó, dàn "anh tài" lại ghi điểm bởi vẻ chững chạc, trưởng thành, đầy hoài niệm nhưng không kém phần hài hước, dí dỏm.

Hiển nhiên, trong một thời điểm có tới 2 chương trình cùng format đối đầu trực tiếp sẽ không tránh khỏi sự đánh giá, so sánh từ khán giả. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa tung ca khúc chủ đề đã nhận về lượt thảo luận "khủng" từ cư dân mạng, ca khúc The Stars của Anh Trai "Say Hi" từ đó cũng bị "réo tên".

Bình luận về MV Hỏa Ca - sản phẩm ra mắt của 33 "anh tài", netizen dành "cơn mưa lời khen":

- Hát rõ lời, ai cũng có line hát riêng và cảnh cận, cảnh toàn, cảnh diễn riêng. Nói chung là rõ mặt rõ hình, tôn trọng tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình, không ưu ái ai cả, đồng đều tất cả.

- MV đông người mà phân chia ai cũng lên hình đều, nhiều người phải chuyển cảnh liên tục nhưng không bị rối, các cảnh quay cũng ấn tượng.

Trong khi đó, dù xuất phát sớm hơn và tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh nhưng khi lên sóng ca khúc chủ đề The Stars, Anh Trai "Say Hi" lại khiến khán giả, đặc biệt là fan của không ít "anh trai" thất vọng.

- Xem xong ấn tượng mỗi đoạn của HIEUTHUHAI ngầu đét, còn Erik - Quang Hùng,... quá trời người nổi bật, chắc là chương trình để dành cho phần mở đầu chăng?

- MV này hợp để show skill của quay phim, design,... hơn là show ca sĩ á. Tui biết là nó nghệ thuật, nó đẹp nhưng mà nó không có hợp để làm Theme song.

Không ít khán giả thẳng thắn: "Hỏa Ca ăn đứt The STARS. Rõ line từng người, quay cũng đẹp và các cảnh liên kết với nhau, không bị lộn xộn. Nhạc bên kia nghe nhiều tạp âm và các verse không liên quan đến nhau gì hết".

Tuy nhiên, sau khi lên sóng 3 tập, trước các phần trình diễn bùng nổ cả về giọng hát lẫn visual của dàn "trai đẹp" Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh... cùng sự xuất hiện của dàn khách mời đặc biệt, những "cú twist" bất ngờ ở mỗi tập, Anh Trai "Say Hi" vẫn đang được lòng khán giả trẻ hơn.

Tối qua, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức lên sóng tập đầu tiên, càng đẩy "bàn cân" của khán giả lên cao. Dù chỉ vừa khởi động nhưng các "anh tài" đã làm nóng sân khấu với những bản hit "cực cháy", đưa người hâm mộ đến nhiều cung bậc cảm xúc. Phần lớn netizen đều tỏ ra bất ngờ trước giọng hát của NSND Tự Long, MC Thành Trung hay diễn viên Tiến Luật. Bên cạnh đó, lớp nghệ sĩ trẻ hơn như Kay Trần, Soobin Hoàng Sơn, Jun Phạm... khiến khán giả phấn khích bởi mức độ đầu tư "khủng", chỉn chu từ phần nghe đến phần nhìn.