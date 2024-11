200 chuyên gia chọn ra loạt phim Hàn dở nhất 2024: Love Next Door được gọi tên

HHT - Theo Joynews24, 200 chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc đã bỏ phiếu để chọn ra bộ phim dở nhất của năm 2024.

Đứng hạng 1 với 39 phiếu là dự án cổ trang Queen Woo. Bộ phim lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật của Hàn Quốc, xoay quanh Woo Hee - người phụ nữ đầu tiên và duy nhất hai lần lên ngôi nữ vương.

Tuy có dàn diễn viên đình đám (Jeon Jong Seo, Kim Mu Yeol, Ji Chang Wook...) nhưng Queen Woo bị "ném đá" kịch liệt vì trang phục, tóc tai sai với lịch sử, lại có hơi hướng phim Thanh triều của Trung Quốc.

Ngoài ra, phim còn lạm dụng những cảnh 18+, biến phụ nữ trở thành "công cụ" hơn là thể hiện một cách tôn trọng.

Chỉ kém Queen Woo 2 phiếu và dừng chân ở hạng 2 là The Escape of the Seven. Bộ phim đến từ biên kịch Kim Soon Ok với hy vọng tái hiện thành công của Penthouse trước đó, nhưng lại thất bại toàn tập. Diễn xuất của những cái tên như "dượng Tae" Um Ki Joon, "nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum... không thể cứu vãn hàng loạt tình tiết vô lý, hời hợt và nhàm chán.

Đứng ở vị trí số 3 là Beauty and Mr. Romantic với 28 phiếu. Bộ phim dài tập với mức kinh phí đầu tư đến 16 tỷ won (hơn 293 tỷ đồng) nhưng lại bị đánh giá thấp bởi khán giả. Phim kể về một nữ minh tinh mất tất cả sau 1 đêm, rồi dần dần trở lại nhờ tình yêu với một biên kịch tài giỏi.

Hàng loạt tình tiết của phim khiến người xem ức chế, như việc nữ chính bị mẹ ép phải chụp ảnh nhạy cảm để trả nợ cờ bạc bị chê bai hết lời, dẫn đến rating phim cũng không cao so với một dự án chiếu đài KBS2 vào dịp cuối tuần.

Love Next Door bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 4 với 13 phiếu bình chọn. Dự án hợp tác giữa Jung Hae In và Jung So Min có hình ảnh ngọt ngào, nên thơ nhưng nội dung bị khán giả chê là nhàm chán, thiếu điểm nhấn. Ngoại trừ "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính, phim vẫn không thể thoát khỏi lối mòn của các dự án ngôn tình gượng ép.

Gyeongseong Creature 2 được bầu 9 phiếu, đứng ở hạng 5. Sự trở lại của dự án kỳ ảo này không được đón nhận cả về danh tiếng lẫn chất lượng. Một lần nữa giống với mùa đầu tiên, màn kết hợp "đáng ra phải thành công" của Park Seo Joon và Han So Hee lại gây thất vọng. Từ diễn biến cốt truyện đến diễn xuất, Gyeongseong Creature 2 đều không thu hút và giữ chân nổi người xem.

Gặp tình huống tương tự với Gyeongseong Creature 2 là Sweet Home 3, đứng ở hạng 6 với 8 phiếu. Cả hai dự án của Netflix có nhiều điểm trừ giống nhau, khiến cho người xem mất kiên nhẫn. Sweet Home 3 đóng vai trò như một cái kết, khép lại những cuộc giao đấu giữa người và quái đã từng gây tiếng vang trên màn ảnh vào 4 năm trước.

Cuối cùng là hai dự án có đồng số phiếu 6, là Red Swan và Korea-Khitan War. Red Swan được nhận xét là dự án đáng quên nhất của Bi Rain, với phần nội dung lỗi thời, kể về cuộc tình giữa tiểu thư nhà tài phiệt và chàng vệ sĩ điển trai. Trong khi đó, Korea-Khitan War gây tiếc nuối khi có khởi đầu khá tốt, còn được trang NME chấm 5/5 sao nhưng ngày càng đuối về sau, thậm chí bị tác giả của nguyên tác lên tiếng chê trách vì bản phim quá khác biệt.