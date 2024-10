Jung Hae In tiết lộ từng bị rối loạn lo âu, không muốn gặp ai vì áp lực quá lớn

HHT - Không chỉ là một diễn viên tài năng, Jung Hae In còn được yêu mến nhờ sự vui vẻ và cá tính sôi nổi khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, truyền hình thực tế. Thế nhưng, mới đây, anh khiến khán giả giật mình với tiết lộ mình từng phải vật lộn vì đọc những bình luận ác ý.

Tập mới nhất của You Quiz on the Block đón khách mời là Jung Hae In. Bên cạnh chia sẻ về 2 bộ phim đã và đang chiếu - Love Next Door (Con trai bạn mẹ) và Veteran 2 (Đố anh còng được tôi), anh tiết lộ về khoảng thời gian áp lực vì những lời chỉ trích lúc mới nổi tiếng.

Chị Đẹp Mua Đồ Ăn Cho Tôi là bộ phim đánh dấu vai chính phim truyền hình đầu tiên của Jung Hae In. Thành công vang dội của phim đưa danh tiếng của Jung Hae In bùng nổ. Nhưng kéo theo đó là sự soi xét và không ít những bình luận ác ý nhắm vào anh.

Trong You Quiz on the Block, Jung Hae In tiết lộ những lời công kích nặng nề khiến anh mắc chứng rối loạn hoảng sợ và nhốt mình trong nhà một thời gian dài. Anh không dám ra ngoài, tránh tiếp xúc với mọi người và thậm chí sợ gặp gỡ người khác. Jung Hae In nhớ lại khoảng thời gian anh phải chịu đựng những bình luận ác ý.

"Lúc 31 tuổi, tôi vẫn còn rất trẻ. Vì thế khi gặp những lời chỉ trích, tôi cảm thấy như đó là tất cả những gì tồn tại trên thế giới. Tôi là người phải đứng trước máy quay và nhận sự đánh giá từ công chúng nên điều đó thật đáng sợ và khiến tôi cảm thấy lo lắng."

Jung Hae In khi ấy mới vào nghề vài năm và chỉ vừa nổi tiếng. Lần đầu chịu áp lực lớn từ dư luận là một cuộc "khủng hoảng" với Hae In. Anh trải lòng: “Tôi đọc mọi bình luận tiêu cực và tự hỏi tại sao họ lại làm vậy với tôi. Có những lúc tôi không muốn ra khỏi nhà, chỉ muốn sống như một người ẩn dật. Tôi cảm giác như mình đã bị rối loạn lo âu và rất sợ gặp gỡ mọi người."

Thế nhưng Jung Hae In đã kiên cường vượt qua những trở ngại tâm lý đó để một lần nữa vực dậy bản thân. Sau một thời gian dài làm nghề, cách nhìn nhận về công việc và cuộc sống của anh đã dần thay đổi:

“Bây giờ tôi hiểu rằng có những người ủng hộ tôi và có cả những người không thích tôi. Nếu họ đã không thích, thì tôi có thể làm gì chứ? Tôi nhận ra rằng việc được tất cả mọi người yêu mến là không thể nên quyết định sẽ cố gắng hết mình vì những người yêu thương tôi".

Khán giả vui mừng vì anh đã vượt qua thời gian khó khăn, hy vọng "cú nổ" phòng vé Veteran 2 và thành công của Love Next Door sẽ trở thành bước đệm giúp tạo nên bước tiến mới trong sự nghiệp.