3 con giáp gặp may tuần này: Tuổi Sửu công việc suôn sẻ, tuổi Dần gặp quý nhân

HHTO - Tuần mới mang tới nhiều tín hiệu tích cực về công việc, tiền bạc và các mối quan hệ cho 3 con giáp này, đặc biệt là những ai đang muốn bứt khỏi trạng thái chững lại suốt thời gian qua.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp có tài vận sáng nhất tuần 18/5 - 24/5. Điều đáng nói là vận may của bạn không đến kiểu “trúng lớn” bất ngờ mà đến từ những việc rất thực tế như được trả tiền đúng hạn, có thêm khách hàng hoặc được giao việc mang lại thu nhập tốt hơn.

Đầu tuần, tuổi Sửu dễ nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn liên quan tới công việc từng tưởng bị trì hoãn. Những ai làm kinh doanh, bán hàng online, freelance hoặc dịch vụ cá nhân sẽ cảm nhận rõ chuyện doanh thu bắt đầu ổn định hơn. Một vài người còn có khách cũ quay lại hoặc được giới thiệu thêm khách hàng mới.

Trong môi trường công sở, tuổi Sửu dễ được cấp trên đánh giá cao vì làm việc chắc chắn, ít sai sót. Dù khối lượng công việc tăng nhưng đổi lại bạn có cơ hội nhận nhiệm vụ quan trọng.

Tuần này tuổi Sửu cũng có xu hướng chi tiền cho bản thân nhiều hơn như sửa xe, đổi điện thoại, mua đồ phục vụ công việc hoặc chăm sóc ngoại hình. Tuy nhiên, đa phần đều là khoản đáng chi và giúp bạn thấy tinh thần tích cực hơn rõ rệt.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi bước vào tuần mới với tâm trạng nhẹ nhõm hơn sau khoảng thời gian khá áp lực. Những chuyện từng khiến bạn mất ngủ hoặc suy nghĩ nhiều bắt đầu có hướng giải quyết rõ ràng hơn, đặc biệt là liên quan tới công việc và tài chính.

Điểm sáng lớn nhất của tuổi Mùi tuần này là chuyện các mối quan hệ xung quanh trở nên thuận lợi. Bạn dễ gặp người hỗ trợ đúng lúc, từ đồng nghiệp, bạn bè tới đối tác. Một lời giới thiệu hoặc cuộc gặp tưởng bình thường lại có thể mở ra cơ hội mới liên quan tới công việc hoặc nguồn thu phụ.

Những người đang muốn đổi việc, xin việc hoặc tìm hướng đi mới cũng có tín hiệu tích cực. Khoảng giữa tuần dễ xuất hiện lịch hẹn, phỏng vấn hoặc lời mời hợp tác.

Về tiền bạc, bạn bắt đầu kiểm soát chi tiêu tốt hơn và bớt mua sắm theo cảm xúc. Một vài người còn có động lực tiết kiệm để chuẩn bị cho kế hoạch lớn trong vài tháng tới như đi học, du lịch hoặc chuyển chỗ ở.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp có nhiều cơ hội bất ngờ nhất tuần này. Bạn càng chủ động ra ngoài, gặp gỡ hoặc kết nối với mọi người thì càng dễ gặp vận may. Đây là khoảng thời gian rất hợp để mở rộng mối quan hệ, tìm khách hàng mới hoặc bắt đầu dự án cá nhân.

Trong công việc, tuổi Dần dễ được chú ý nhờ sự nhanh nhạy, khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Một vài người có thể được giao nhiệm vụ mới, tham gia dự án lớn hoặc nhận thêm công việc giúp tăng thu nhập. Tuy nhiên, tuổi Dần nên chú ý chuyện tiêu xài tùy hứng, đặc biệt là ăn uống, du lịch ngắn ngày hoặc mua sắm online lúc khuya.

Tuần này cũng là lúc tuổi Dần dễ gặp quý nhân. Đó có thể là người từng quen biết trước đây nhưng lâu không liên lạc hoặc một mối quan hệ mới xuất hiện rất tình cờ. Cuộc trò chuyện ngắn với họ lại mang tới thông tin hữu ích hoặc cơ hội đúng thứ bạn đang cần.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo