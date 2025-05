3 diễn giả giao lưu tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ

PGS.TS. Trần Đình Phong, TS. Phạm Huy Hiệu và ông Vũ Tú Thành là 3 gương mặt diễn giả truyền cảm hứng tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ diễn ra vào ngày 18/5 tới tại Hà Nội.

PGS.TS. Trần Đình Phong

PGS.TS. Trần Đình Phong hiện đang là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Paris Saclay (Pháp) năm 2008, PGS.TS. Trần Đình Phong tiếp tục con đường khoa học của mình tại Pháp, Singapore và Hàn Quốc trước khi trở về Việt Nam năm 2015 với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đến nay, cụm công trình nghiên cứu quan trọng nhất của PGS.TS. Trần Đình Phong và đồng nghiệp là nghiên cứu cơ chế hình thành, cấu trúc và cơ chế hoạt động xúc tác sinh H2 (hydro) của vật liệu molybdenum sulfide vô định hình, cũng như sử dụng vật liệu xúc tác này trong thiết kế, chế tạo một phiên bản Lá nhân tạo cho hiệu suất sinh H2 đạt 2-3% chỉ từ nước và ánh sáng Mặt Trời.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu H2 xanh - vốn được xem là một nguồn năng lượng sạch lý tưởng của tương lai. Các nghiên cứu của PGS Phong và cộng sự đã được công bố trên các tạp chí quốc tế hàng đầu như: Nature Materials, JACS, ACS Energy Letters...

Nghiên cứu của PGS.TS. Trần Đình Phong cùng các cộng sự có ý nghĩa rất lớn trong lĩnh vực chuyển hóa năng lượng. Nếu thành công trong ứng dụng, nó sẽ giúp giảm chi phí sản xuất hydro, mở ra cơ hội mới cho công nghệ năng lượng tái tạo.

Với những công trình nghiên cứu mang giá trị thực tiễn, cùng khát vọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ, PGS.TS. Trần Đình Phong đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Giải thưởng Quả Cầu Vàng (năm 2016), Giải thưởng Tạ Quang Bửu (năm 2018), và đang tiếp tục dẫn dắt nhiều dự án nghiên cứu quốc tế quan trọng tại USTH.

TS. Phạm Huy Hiệu

TS. Phạm Huy Hiệu hiện đang là Giảng viên tại Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Nhà khoa học chính tại Trung tâm Y tế Thông minh VinUni-Illinois, và Giám đốc Khoa học Trung tâm Khởi nghiệp thuộc Đại học VinUni (Tập đoàn Vingroup). Anh nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính từ Viện Khoa học Máy tính Toulouse (IRIT), Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp vào năm 2019, sau khi tốt nghiệp Kỹ sư ngành Tin học Công nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2016. Trước khi gia nhập VinUni, anh từng là Trưởng nhóm Nghiên cứu Cơ bản tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup (VinBigData).

TS. Hiệu là một trong những nhà nghiên cứu tiên phong của Việt Nam trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Khoa học Dữ liệu và Y tế số. Hướng nghiên cứu của anh tập trung vào Thị giác máy tính, Học máy, Phân tích ảnh y tế, cùng các ứng dụng y học thông minh và y học chính xác.

Anh là tác giả và đồng tác giả của hơn 70 công trình khoa học được công bố tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu quốc tế với khoảng 2000 trích dẫn trên Google Scholar, trong đó có 2 bài được trao Giải Bài báo xuất sắc nhất. Anh cũng sở hữu 4 bằng sáng chế độc quyền và 1 giải pháp phần mềm hữu ích. Cùng với các cộng sự quốc tế, anh đã huy động thành công hàng triệu USD tài trợ nghiên cứu để phát triển các giải pháp y tế số phục vụ cộng đồng.

Từ năm 2024, TS. Hiệu giữ vai trò Thành viên Ban biên tập của Tạp chí Scientific Data (Nature) và tham gia phản biện cho nhiều tạp chí uy tín như Nature Biomedical Engineering, IEEE Transactions on Medical Imaging, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), và Communications Medicine (Nature).

Anh đã nhận được nhiều giải thưởng khoa học và đổi mới sáng tạo danh giá như Giải DAAD Fellowship năm 2021 dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế xuất sắc giai đoạn đầu sự nghiệp do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức trao tặng; Học bổng Lãnh đạo Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (Global Leaders in Innovation Fellowships 2025) từ Viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh; được Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NASEM) bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Hội thảo về Đổi mới trong lĩnh vực Thần kinh tại Đông Nam Á năm 2023.

Gần đây nhất, anh vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam, danh hiệu Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2024, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 và Giải thưởng “Ngôi sao đang lên” (Rising Star Award) của Đại học VinUni.

Ông Vũ Tú Thành

Ông Vũ Tú Thành là Phó giám đốc điều hành, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, nơi ông có nhiệm vụ tư vấn cho các công ty nước ngoài về chính sách kinh doanh tại Việt Nam và kết nối họ đối thoại với các nhà hoạch định chính sách. Ông Vũ Tú Thành có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư trong các lĩnh vực như kinh doanh, quan hệ quốc tế, truyền thông, tổ chức phi chính phủ và phát triển xã hội.

Đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2025, ông Vũ Tú Thành sẽ chia sẻ với các bạn trẻ xoay quanh chủ đề: “Các tập đoàn khoa học và công nghệ của Hoa Kỹ tại Việt Nam đang cần những nhân sự như thế nào?”.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ diễn ra vào 7h - 15h Chủ nhật ngày 18/5/2025 tới đây tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội), do báo Tiền Phong tổ chức, dưới sự chỉ đạo và phối hợp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)... Ngoài việc được nghe thông tin tư vấn từ đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, khoảng 30 trường Đại học, Học viện, học sinh và phụ huynh tham dự chương trình còn được tham dự các talk truyền cảm hứng về khoa học và công nghệ đến từ các diễn giả uy tín. Đồng thời, nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5), Viện Hàn lâm tổ chức mở cửa các phòng thí nghiệm và trưng bày một số sản phẩm khoa học, công nghệ tiêu biểu để học sinh và phụ huynh được trực tiếp tham quan và trải nghiệm.