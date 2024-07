3 giai điệu khuấy đảo giới trẻ Hàn: Dàn idol yêu Tiramisu Cake, có cả bản mũi nhảy

HHT - Những dance challenge "bỏ bùa mê" giới trẻ Hàn Quốc gần đây đều là những giai điệu đáng yêu. "Malatanghulu" chưa hạ nhiệt thì tới "Tiramisu Cake" bỗng được "hồi sinh" viral trở lại với hàng loạt phiên bản "dưỡng thê".

Một trong những ca khúc "ám ảnh" Gen Z tại Hàn phải kể tới Happy (Prod. Hedyy). Đây là một bản rap giới thiệu bản thân của cậu bé Cha Noeul, nói về sở thích, ước mơ... Giọng rap của Noeul khiến cư dân mạng mê tít và một bản dance đã được tạo ra, trở thành trào lưu mới.

Happy dần hạ nhiệt một chút thì tới lượt Malatanghulu gây bão mạng xã hội hơn 1 tháng trở lại đây. Từ đoạn dẫn vào tới điệp khúc của Malatanghulu trở thành cơn sốt. Không chỉ tại Hàn Quốc, giới trẻ Việt Nam và Trung Quốc cũng lăng-xê trào lưu này.

Malatanghulu do Seo Eve thể hiện. Eve sinh năm 2012, là con gái của người mẫu nổi tiếng Lee Pa Ni, bố là diễn viên Seo Sung Min. Seo Eve hiện đang hoạt động dưới trướng Soon Ent.

Trong khi Malatanghulu còn chưa hạ nhiệt thì giới trẻ Hàn lại tạo nên trào lưu mới cùng Tiramisu cake - nhạc phim của To.Jenny (2018). Vũ đạo trong dance challenge Tiramisu cake không mới, mà xuất phát từ video Little apple của Chopstick Brothers phát hành vào năm 2014. Nhiều phiên bản nhân vật hoạt hình nhảy Little Apple đã được tạo ra, trong đó có bản của Gon Freecss (Hunter x Hunter). Một người dùng làm phiên bản Gon nhảy vũ đạo Little apple nhưng trên nền điệp khúc Tiramisu cake. Độ khớp bất ngờ lẫn giai điệu "gây mê" đã biến sự kết hợp trên thành trend mới.

Không chỉ Gen Z tại Hàn, giới trẻ châu Á cũng chìm sâu vào trào lưu này vì vũ đạo dễ thương lẫn "vô tri". Nhiều phiên bản được tạo ra như nhảy đơn, nhảy đôi, nhảy tập thể, nhảy cùng Gon, nhảy đi tìm vị tiramisu...

Tiramisu cake "xâm chiếm" K-Pop khi hàng loạt thần tượng cũng không bỏ lỡ trào lưu. Rei (IVE), Jeonghan (SEVENTEEN), Soobin - Huengning Kai (TXT), Taeyeon... đều đã góp một video. Leehan (BOYNEXTDOOR) còn "đu trend" với phiên bản nhảy bằng mũi "độc lạ".