Trend "Đi đi em, do dự trời tối mất" rần rần, giới trẻ sáng tạo nhiều bản "khó đỡ"

HHT - Câu nói “Đi đi em, do dự trời tối mất” đang là hiện tượng trên mạng xã hội, được Gen Z biến tấu linh hoạt theo nhiều tình huống.

Mới đây, câu nói “Đi đi em, do dự trời tối mất” trở thành trào lưu được dân tình sử dụng ở khắp các nền tảng. Không chỉ sử dụng phiên bản gốc, Gen Z còn biến tấu thành hàng loạt phiên bản khác, hài hước nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Được biết, câu nói này thực chất là một lời bài hát trong ca khúc Cho Tôi Lang Thang của Đen Vâu & Ngọt, phát hành cách đây 4 năm. Câu rap “Đi đi em, còn do dự trời tối mất” được giới trẻ sử dụng với ý thúc giục người nghe/ người xem hãy hành động ngay, ngừng lười biếng, trì hoãn. Phải chủ động, biết mình muốn gì và cứ tiến tới, sai thì sửa, vấp ngã thì đứng dậy, “cứ đi đi” rồi sẽ thấy hạnh phúc đáng giá nằm ở cuối con đường.

Lấy ý tưởng từ câu rap này, giới trẻ liên tục biến tấu thành hàng loạt câu nói khác nhau, sử dụng cấu trúc "vế câu A + đi đi em, do dự + vế câu B". Ví dụ, thời gian gần đây, Hà Nội bước vào mùa hoa ban, hoa sưa..., nhiều Gen Z đã sử dụng trend này để đặt caption: "Đi đi em, do dự hoa tàn mất".

Lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những phiên bản "lầy lội" như "Ăn đi em, do dự đói lả mất!" dành cho những ai cứ chần chừ trước một món ngon. "Tỏ tình đi em, do dự crush có người yêu mất!" - lời cảnh báo những ai đang “bắt cá bằng tay không” hay "Nộp bài đi em, do dự điểm 0 mất!" là lời nhắn gửi đến học sinh trước deadline.

Các thương hiệu cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng này để tạo ra nội dung quảng cáo gần gũi với Gen Z. Khi "săn sale" mà còn đắn đo, có ngay câu nói "Chốt đi em, do dự sale hết mất!". Khi chán nản với việc học tiếng Trung, câu nói “Học tiếng Trung đi em, do dự, Hứa Quang Hán lấy vợ mất” khiến teen ngay lập tức ngồi vào bàn học. Nhiều mẫu "Capcut giật giật" dùng câu nói này đã ra đời và được netizen “thả tim” nhiệt tình, như một cách để cổ vũ bản thân.