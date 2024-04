3 lý do khán giả chán ghét biên kịch của "Queen of Tears"

HHT - Đa số khán giả đều đến và ở lại tới cuối cùng với "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) là nhờ diễn xuất "đỉnh của đỉnh" từ dàn diễn viên, "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính - Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Màn thể hiện xuất thần của các diễn viên đã cứu kịch bản bị cho là nhàm chán, lỗi thời, thậm chí là càng về sau càng thiếu logic, nhảm nhí.

Bội thực vì nhồi nhét quá nhiều "drama" cũ rích

Queen of Tears nửa chặng đầu được đánh giá có mạch phim nhanh, ổn định. Đây cũng là lúc mối quan hệ giữa các nhân vật được gợi mở. Nhưng nửa chặng sau, nhất là càng những tập về cuối, nút thắt hay cao trào được đẩy thêm liên tục gây ra tác dụng ngược. Thay vì khiến khán giả thấy bất ngờ, hồi hộp, gay cấn thì những tình tiết này trở nên nhiều tới nhàm chán, bức bối vì thiếu mới mẻ, cũ rích.

Đầu tiên là tình tiết Hong Hae In (Kim Ji Won) mắc bệnh nan y, sau đó được chữa khỏi thì lại mất trí nhớ. Phản diện Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) biến mình thành "bản sao" nam chính để cố chấp đổi trắng thay đen ở bên cô. Đây đều là mô-típ kịch bản ngôn tình quen thuộc từ những thập niên trước.

Tới tận cuối phim vẫn còn tình tiết nam phụ "điên tình" bắt cóc nữ chính để ép buộc cô cưới mình. Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) chạy qua đường tìm Hae In thì bị xe đâm nhập viện, thương tích đầy mình vẫn bất chấp trốn khỏi phòng cấp cứu để tìm Hae In. Cả hai chạy trốn thì gặp trúng Yoon Eun Sung. Hyun Woo đỡ đạn cho Hae In mà rơi vào nguy kịch. Những tình tiết này đều đã cũ. Điển hình như chi tiết chắn đạn từng được biên kịch Park Ji Eun sử dụng trong cả bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh và Huyền Thoại Biển Xanh.

Trong một kho tàng phim "rom-com", tình cảm lãng mạn không thể tránh những một vài điểm giống nhau. Nhưng việc Queen of Tears có quá nhiều tình tiết cũ kỹ đã khiến nội dung càng về sau của phim lỗi thời và gây thất vọng.

Kết thúc "nực cười" của phe phản diện

Phe phản diện ngay từ đầu đã được xây dựng với sự thông minh và tham vọng áp đảo phía chính diện là gia đình tài phiệt họ Hong ngô nghê, cả tin. Moh Seul Hee dùng gần 30 năm đời mình để đưa từng người là tay chân của mình vào nhà họ Hong, để "sâu mọt" ăn sâu vào gia đình này hòng dễ chiếm đoạt. Nhưng cách xử lý nhân vật về sau của biên kịch lại gây nhiều hụt hẫng.

Sự thông minh hay lý trí của "nhà đầu tư thiên tài" nức tiếng Yoon Eun Sung ở đầu phim càng về sau càng nhạt dần, chỉ còn là kẻ điên tình mù quáng. Những cuộc đấu trí 1:1 của anh với Baek Hyun Woo vì vậy mà nhạt đi.

Cái kết của Yoon Eun Sung cũng trở nên nực cười và quá đơn giản. Lực lượng cảnh sát đến ngay lúc Eun Sung chĩa súng về phía Baek - Hong, đứng rất gần, nhưng vô lý khi họ lại không khống chế được anh nổ súng. Cho đến khi Hyun Woo đỡ đạn cho Hae In thì họ mới đồng loạt "xử bắn" anh.

Suốt 15 tập phim, khán giả chỉ thấy anh đáng ghét vô cùng tận. Nhưng tập cuối đã giúp người xem thấy thương và luyến tiếc cho Eun Sung. Mẹ của anh - Moh Seul Hee chỉ lấy cớ vì thương con, bảo vệ con để che đậy lòng tham không đáy của mình mà bỏ rơi Yoon Eun Sung. Cả đời Yoon Eun Sung khao khát tình thương mà không được đáp lại đúng cách, đến những phút cuối cùng cũng cố ép buộc có được người con gái anh yêu, phải trả giá cho tội ác bằng sinh mạng.

Hồi kết của Baek - Hong gây tranh cãi

Chi tiết Hae In qua đời trước Hyun Woo ở những phút cuối cũng làm dấy lên tranh cãi. Những khán giả này cho rằng dừng lại ở đoạn gia đình Baek - Hong cùng em bé Subin dạo chơi là đủ. Cái kết của Hae In là không cần thiết. Tuy nhiên, nếu xét kỹ đến cả những tập phim trước thì tình huống này là hợp lý. Nó diễn tả một cách trọn vẹn nhất Baek - Hong đã sống hạnh phúc một thời gian dài, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau để bù đắp 3 năm "chiến tranh lạnh".

Ai rồi cũng sẽ bước qua thế giới bên kia, nhất là Hae In - người từng được chẩn đoán chỉ có thể sống tiếp 3 tháng đã được điều trị, có thể sống tới tận năm 84 tuổi. Baek Hyun Woo đã cầm hoa tới thăm mộ của Hae In, đúng như mong ước mà cô từng nói trong tuần trăng mật tại Đức của hai người.

Hình ảnh Baek Hyun Woo tóc bạc đến cánh đồng hoa oải hương, trở về hình dáng thời trẻ như cách ẩn dụ cho việc anh đã mất. Tại nơi chứa đầy ký ức ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất, Hong Hae In đã tới đón linh hồn anh. Đúng như lời cô đã hứa: "Lúc anh mất, em sẽ làm thiên thần đến đón anh, em sẽ là thiên thần đẹp nhất nên anh đừng sợ".

Bỏ qua phần kịch bản cũ kỹ, Queen of Tears là một bộ phim đáng xem nhờ sự đầu tư set quay đẹp như mơ và nhất là diễn xuất tuyệt vời từ tất cả diễn viên. Phim tạo được hiệu ứng truyền thông lớn tại châu Á, giúp tvN bỏ túi kỷ lục rating mới.