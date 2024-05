Đề tài hậu tận thế chiếm sóng rạp chiếu tháng 5, phim của Zendaya "cất poster"

HHT - Cùng điểm qua một số phim điện ảnh sắp sửa được công chiếu trong nước, được mong chờ sẽ làm "khuynh đảo" phòng vé đầu mùa Hè năm nay nhé!

Furiosa: A Mad Max Saga

Furiosa: A Mad Max Saga (tựa ngắn: Furiosa) là phần tiền truyện của bom tấn Mad Max: Fury Road (2015). Phim lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế, xoay quanh cuộc hành trình của nàng chiến binh Furiosa. Sau khi bị bắt cóc khỏi "Vùng Xanh của Những người mẹ", Furiosa phải học cách sinh tồn ở sa mạc khắc nghiệt - nơi tranh đấu của những tên bạo chúa, và lên kế hoạch đi xuyên qua Vùng Đất Hoang để tìm đường về nhà.

Furiosa: A Mad Max Saga được chỉ đạo bởi đạo diễn George Miller, do hai ngôi sao đình đám Hollywood là Anya Taylor-Joy (vai Furiosa) và "Thần Sấm" Chris Hemsworth (vai Lãnh chúa Dementus) đóng chính.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm về Furiosa nhận được nhiều sự kỳ vọng do phần phim Mad Max: Fury Road (2015) năm đó đã tạo nên cơn sốt phòng vé, đồng thời thắng 6/10 đề cử tại lễ trao giải Oscar 2016.

Furiosa: A Mad Max Saga dự kiến ra rạp vào ngày 23/5/2024.

Kingdom of the Planet of the Apes

Lấy bối cảnh nhiều đời sau thời trị vì của Caesar đại đế, Kingdom of the Planet of the Apes (Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới) kể về kỷ nguyên thống trị của loài khỉ, trong khi loài người bị phải lui dần về thế giới trong bóng tối. Lúc bấy giờ, một chú khỉ tên Noa đã đặt ra những câu hỏi về quá khứ và tương lai của giống loài, đồng thời dấn thân vào hành trình chống lại tên phản diện tàn bạo Proximus Ceasar đang lăm le phá hủy sự cân bằng của thế giới.

Kingdom of the Planet of the đánh dấu sự trở lại của thương hiệu "Hành Tinh Khỉ" trên màn ảnh rộng sau 6 năm vắng bóng, kể từ War for the Planet of the Apes (2017). Phim hiện nhận được 83% điểm "cà chua tươi" trên trang phê bình Rotten Tomatoes và nhiều đánh giá tích cực từ khán giả xem các suất chiếu sớm.

Kingdom of the Planet of the Apes được đạo diễn bởi Wes Ball (tác giả của bộ ba Maze Runner), dự kiến ra rạp vào ngày 10/5/2024.

Challengers

Challengers (tựa Việt: Những Kẻ Thách Đấu) là phim thể thao, chính kịch được sản xuất bởi hãng phim Amazon MGM Studios, do Luca Guadagnino - người từng tạo nên tác phẩm kinh điển Call Me by Your Name - làm đạo diễn.

Những Kẻ Thách Đấu xoay quanh câu chuyện về một nữ thần đồng bộ môn quần vợt tên Tashi Duncan, do "bạn gái Người Nhện" Zendaya đóng chính. Sau khi bị chấn thương trên sàn đấu, Tashi rơi vào trạng thái sa sút và mắc kẹt trong cuộc tình tay ba với chồng và bạn trai cũ.

Challengers là tác phẩm lớn thứ hai trong năm nay của "nữ minh tinh thế hệ mới" Zendaya, sau vai diễn trong bom tấn Dune: Part Two.

Dù đang đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ và nhận "mưa lời khen" từ giới phê bình với mức chấm 87% "cà chua tươi" trên Rotten Tomatoes, Challengers hiện có nguy cơ không được ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Mới đầu, các rạp phim Việt đã ấn định ngày khởi chiếu dự kiến cho Những Kẻ Thách Đấu là ngày 10/5, song hiện phim gần như “bốc hơi” khỏi lịch chiếu tháng 5 và chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân bị gỡ.

IF (Những Người Bạn Tưởng Tượng)

IF kể về Bea, một cô bé đột nhiên phát hiện ra rằng mình có thể nhìn thấy "những người bạn tưởng tượng" của mọi người xung quanh. Với năng lực diệu kỳ đó, Bea bắt tay cùng người hàng xóm Cal dấn thân vào cuộc phiêu lưu giúp các IF (nhóm sinh vật trong tưởng tượng thời thơ ấu) được kết nối và tránh bị lãng quên trong thế giới của người trưởng thành.

IF được sản xuất bởi hãng Paramount Pictures, do John Krasinski biên kịch và đạo diễn. Phim có sự góp mặt của "Deadpool" Ryan Reynolds và sao nhí Cailey Fleming của loạt phim The Walking Dead. IF (Những Người Bạn Tưởng Tượng) được gắn nhãn 13+, phù hợp với hầu hết đối tượng khán giả ra rạp.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 17/5.