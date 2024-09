3 năm, tôi đã sở hữu 2 tấm bằng quốc tế Công nghệ thông tin - Lập trình như thế nào?

Giữa trăm ngàn lối đi, trăm ngàn hướng học Lập trình, Nguyễn Hoàng An, một bạn trẻ sinh năm 2000 chọn con đường khác biệt, chỉ 3 năm học để sở hữu 2 tấm bằng quốc tế tại Aptech TP. Hồ Chí Minh và Đại học Lincoln, Malaysia.

Học Lập trình: Đại học không phải con đường duy nhất…

Ngày chọn ngành học sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng An đơn thuần có suy nghĩ sẽ chọn ngành nào ra trường lương cao. Phân vân giữa 2 lựa chọn đi du học hoặc học công nghệ thông tin trong nước, ngành vô cùng “hot” luôn được quảng cáo có thu nhập hấp dẫn, Hoàng An quyết định lựa chọn học Đại học về công nghệ thông tin nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh. Khi vào học đại học thì Hoàng An tâm sự: “Học đại học một năm đầu tiên, em thấy ở trường học lan man lý thuyết nhiều quá, ví dụ “hóa đại cương” là điển hình. Em quyết định tìm thêm một trường học thực hành song song, và em chọn học thêm ở Aptech TP. Hồ Chí Minh”.

Nhưng rồi, biến cố đầu đời ập đến với chàng trai trẻ sau nửa năm học, khi ấy gia đình Hoàng An gặp khó khăn về tài chính, buộc bạn phải chọn lựa dừng một trong hai nơi học: “Em đã suy nghĩ rất nhiều và chọn dừng học ở ĐH Bách khoa và theo học Aptech TP. Hồ Chí Minh. Vì lợi thế Aptech học thực tế nhiều hơn, thời gian học linh hoạt nên có thể kiếm thêm thu nhập phụ giúp học phí, sinh hoạt, cũng như thời gian đào tạo tập trung chuyên ngành hơn nên dễ dàng tiếp cận được công việc”.

Chia sẻ thêm về quyết định của mình, An nói: “Lúc học, em biết được chương trình chuyển tiếp đại học từ Aptech TP. Hồ Chí Minh lên đại học Lincoln (Malaysia), mà thời gian đào tạo ngắn hơn ở Việt Nam. Thực tế là 2 năm Aptech cộng 1 năm lấy bằng đại học là siêu chất lượng”.

Hành trình học Lập trình đáng nhớ

Cho đến bây giờ, khi đi làm, hành trình học Lập trình tại Aptech TP. Hồ Chí Minh vẫn luôn mang lại ấn tượng khó quên với cậu bạn Nguyễn Hoàng An. Tâm sự về những điều khiến An cảm thấy yêu thích nhất về trường, An kể: “Đầu tiên, ở trường thầy cô vui vẻ, thân thiện, dễ gần, và sẵn sàng chia sẻ tất tần tật mọi thứ cho sinh viên. Thứ hai là bộ phận công tác sinh viên mỗi khi em cần hỗ trợ gì thì luôn được hỗ trợ “tận răng”. Thứ 3 là phòng học khá thoải mái, giờ học linh hoạt, điều em thích nhất là được học ca buổi tối”.

Không chỉ yêu trường, yêu lớp, Hoàng An năng nổ tham gia các hoạt động ở Aptech TP. Hồ Chí Minh. Nhớ lại năm 2020, cậu bạn sinh năm 2000 từng tham gia cuộc thi Công nghệ toàn cầu TECHTRONS do Aptech Global tổ chức (với sự tham gia của 5,417 sinh viên đến từ 15 quốc gia khác nhau) và xuất sắc đạt thứ hạng 25 toàn thế giới. Rồi đến khoảng đầu học kỳ 4 (năm 2021), An bắt đầu đi thực tập và đi làm đến nay: “Công việc đầu tiên của em là nơi em thực tập và làm việc được hơn 1 năm là do trường mình liên kết giới thiệu. Vậy nên em nghĩ các bạn mới ra trường cũng đừng lo lắng quá, có năng lực thì không sợ không có việc làm, liên tục học hỏi thì sẽ gặt hái được lương cao, Hoàng An chia sẻ.

Vừa đi làm vừa học song song lấy bằng đại học

Sau khi tốt nghiệp Aptech TP. Hồ Chí Minh và đi làm, chẳng đợi lâu, Hoàng An tiếp tục đăng ký chuyển tiếp đại học như dự định ban đầu: “Ước mong của mẹ em chăm con được tới nơi, học hành đầy đủ. Cơ duyên lại đưa đẩy em đến Aptech và là nơi đào tạo giúp em trở thành một Lập trình viên. Dù kiến thức học ở trường đủ để em tham gia thị trường việc làm bây giờ, tuy nhiên em vẫn mong muốn học tiếp để nâng cấp bản thân mình và cũng không để phụ lòng mẹ và gia đình đã ủng hộ làm động lực cho em đến ngày hôm nay”, An tâm sự về lý do chuyển tiếp đại học.

Vừa đi làm vừa đi học song song quả là công việc chẳng dễ dàng khi thời gian chính là khó khăn lớn nhất. Với ưu điểm học 1 năm chuyển tiếp tại đại học Lincoln hình thức học online, giáo trình/ video/ slide đã được upload lên trên portal của nhà trường, người học chủ động linh hoạt sắp xếp thời gian học và thi nên việc sắp xếp thời gian cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

“Bên trường cũng tạo điều kiện tối đa vì biết em là sinh viên đã đi làm nên sắp xếp cho em thi vào thứ 7, chủ nhật để không ảnh hưởng đến công việc. Nếu có khó khăn hay câu hỏi nào về vấn đề khi học có thể hỏi trực tiếp qua whatsapp với thầy giáo, thầy hướng dẫn mình cách giải quyết, nên hoàn toàn phù hợp với người bận rộn như em”, Hoàng An chia sẻ thêm về quá trình học.

Giờ đây, khi đã sở hữu 2 tấm bằng trong tay, có công việc ổn định tại một công ty công nghệ (product) tầm trung thị trường USA, những khó khăn, nỗ lực thuở đầu của Nguyễn Hoàng An như được đền đáp.

