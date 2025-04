Các bộ phim "Transformers" từ hay nhất đến dở nhất: Michael Bay có cả hai

HHT - Phần phim mới nhất của thương hiệu “Transformers” là “Transformers: Rise of The Beasts” đã lên sóng Netflix và nhanh chóng có mặt trong Top 10. Có rất nhiều phần phim về các rô-bốt biến hình, dưới đây là thứ tự từ phần dở nhất đến hay nhất.

Transformers: The Last Knight (2017)

Đạo diễn Michael Bay cầm trịch 5 trong tổng số 7 phần phim live-action Transformers đã công chiếu cho đến nay. Trong đó, Transformers: The Last Knight (2017) đánh dấu lần cuối Michael Bay làm đạo diễn, và không may nó là một lời tạm biệt không đẹp lắm. Đây là phần phim nhận được đánh giá thấp nhất với 16% từ các nhà phê bình, 43% từ khán giả trên Rotten Tomatoes.

Phần phim này tiết lộ rằng các rô-bốt biến hình đã có mặt trên Trái Đất từ năm 484 sau Công nguyên; có liên quan đến câu chuyện về Vua Arthur, Phù thuỷ Merlin… Tuy nhiên, cốt truyện được nhận xét là quá mỏng, nên các cảnh hành động dù hoành tráng vẫn không thể giúp phim thoát kiếp “đội sổ”.

Transformers: Revenge of The Fallen (2009)

Đây là phần phim thứ hai của chuỗi phim Transformers, được đánh giá là bước thụt lùi so với phần phim đầu tiên. Transformers: Revenge of The Fallen giới thiệu nhân vật phản diện mới - Decepticon cổ đại. Hắn là kẻ muốn huỷ diệt Mặt Trời và mọi sự sống trên Trái Đất.

Phần phim này được nhận xét là quá nhiều CGI, quá nhiều cảnh hành động mà làm lu mờ cốt truyện, bỏ quên nhân vật con người Sam (Shia LaBeouf). Đạo diễn Michael Bay cũng bị chỉ trích vì sử dụng Megan Fox như một biểu tượng gợi cảm, thay vì tạo ra một nhân vật nữ hay ho trên màn ảnh.

Transformers: Revenge of The Fallen đã nhận được ba giải Mâm Xôi Vàng, bao gồm cả giải Đạo diễn tệ nhất. An ủi một chút, phim cũng nhận được một đề cử Oscar ở hạng mục hoà âm.

Transformers: Age of Extinction (2014)

Trong phần phim này, Shia LaBeouf đã rời đi, và Mark Wahlberg thay thế vào vai nam chính. Lúc này, câu chuyện cũng thay đổi từ “thiếu niên và chiếc xe của cậu” thú vị sang “người cha đơn thân bảo vệ con gái” khá quen thuộc.

Transformers: Age of Extinction giới thiệu Dinobots, và đưa Grimlock lên màn ảnh rộng. Ý tưởng rất thú vị, nhưng nội dung lại quá dài dòng. Phần phim này lại thêm nhiều kẻ thù là con người, làm lu mờ sự xuất hiện của Dinobots.

Ý kiến của giới phê bình và khán giả “đối đầu” trong phần phim này. Các ý kiến phê bình phim có nhiều cảnh hành động, làm loãng mạch phim. Có lẽ đó là lý do nó nhận được đề cử bảy giải Mâm Xôi Vàng, và nhận được hai giải. Về phần khán giả, có vẻ họ không quan tâm, bằng chứng là phim phá vỡ 1 tỷ đôla phòng vé.

Transformers: Dark of The Moon (2011)

Transformers: Dark of The Moon đánh dấu lần cuối cùng Shia LaBeouf xuất hiện, riêng Megan Fox đã rời đi trước cả anh. Nội dung phần này cũng không thực sự tập trung vào Sam, đó là một trong những lý do khiến Shia LaBeouf quyết định không trở lại thương hiệu này nữa.

Bỏ qua một số ồn ào bên lề, Transformers: Dark of The Moon là một bộ phim được đánh giá tốt. Các cảnh hành động đẹp mắt, gắn kết, cốt truyện hấp dẫn và có những đoạn vui nhộn.

Một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của Transformers: Dark of The Moon là sự trở lại của Sentinel Prime - cựu thủ lĩnh Autobots, chỉ để phản bội bạn bè cũ và hợp tác với kẻ thù là Megatron.

Transformers: Rise of The Beasts (2023)

Đây là phần phim live-action mới nhất của thương hiệu Transformers. Nó được đánh giá là một trong những phim có dàn nhân vật con người hay nhất trong số các phim thuộc thương hiệu. Tương tác giữa các nhân vật con người và rôbốt biến hình sâu sắc và gắn kết.

Trong Transformers: Rise of The Beasts, một số nhân vật được yêu thích từ nguyên tác đã được giới thiệu là Maximals - hậu duệ xa của Autobots, có hình dáng các loài thú. Họ ẩn náu trên Trái Đất trong nhiều thế kỷ sau khi hành tinh của họ bị Unicron nuốt chửng.

Mặc dù được đánh giá cao về nội dung lẫn nhân vật nhưng Transformers: Rise of The Beasts lại có thành tích thất vọng ở phòng vé. Có lẽ một số phần phim giảm chất lượng trước đó đã khiến khán giả mỏi mệt, niềm tin cho thương hiệu giảm sút. Một số thông tin cho biết Rise of The Beasts là màn khởi động cho một bộ ba phim mới (trilogy movie).

Transformers (2007)

Đây là bộ phim Transformers đầu tiên của đạo diễn Michael Bay, cũng là bộ phim đầu tiên mở ra chuỗi phim live-action về các rô-bốt biến hình. Nó mở đầu cho thương hiệu điện ảnh trị giá hàng tỷ đôla, cho đến ngày nay vẫn hấp dẫn và giải trí.

Transformers được khen ngợi là một bản phim chuyển thể sát với nguyên tác, các cảnh hành động hấp dẫn mà không bị cường điệu. Kết nối giữa nhân vật con người là Sam cùng Bumblebee và Optimus Prime thú vị, có chiều sâu.

Có thể ngày nay việc chứng kiến rô-bốt biến hình đã không còn lạ nhưng ở thời điểm Transformers ra mắt, việc này vô cùng mới mẻ và tươi mới. Phim đã nhận được ba đề cử Oscar.

Bumblebee (2018)

Bộ phim được đánh giá hay nhất trong chuỗi thương hiệu Transformers là một phần phim ngoại truyện, với số điểm 90% trên Rotten Tomatoes. Bumblebee là câu chuyện riêng của Bumblebee - một nhân vật rôbốt biến hình được yêu thích nhất nhì loạt phim.

Bumblebee gợi nhắc đến cốt truyện chủ chốt của phần Transformers đầu tiên, nhưng được xây dựng còn hay hơn. Nếu Transformers (2007) là câu chuyện của “thiếu niên và chiếc xe của cậu” thì Bumblebee là “thiếu nữ và chiếc xe của cô”. Trong phần này, Bumblebee đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cô gái trẻ Charlie Watson (Hailee Steinfeld) trước khi lên đường cho một cuộc phiêu lưu lớn hơn.

Thương hiệu Transformers từng bị phê bình vì chỉ tạo ra các nhân vật nữ “bình hoa” - đẹp mà nhạt trên màn ảnh. Nhưng Charlie của Bumblebee được khen là nhân vật nữ hay nhất toàn loạt phim.

Tất cả các phần phim Transformers đều đã có mặt trên Netflix.