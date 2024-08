3 trường quốc tế "sang xịn" tại Hà Nội: Học phí tiền tỷ mang đến khác biệt gì?

HHT - Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS), Trường Quốc tế Anh (BIS) và Trường Quốc tế Hà Nội (HIS) là 3 ngôi trường quốc tế top đầu tại Hà Nội. Với mức học phí khủng so các trường công lập và tư thục, nhiều gia đình vẫn lựa chọn cho con theo học bởi chương trình học và cơ sở vật chất "đỉnh chóp".

Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS)

Là ngôi trường hoạt động phi lợi nhuận ở Hà Nội, Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) được thành lập bởi Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam. Đây là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc duy nhất trên thế giới (ngôi trường đầu tiên có trụ sở tại New York, Mỹ).

Trường nằm trong khu đô thị Ciputra (quận Tây Hồ), với khuôn viên trường rộng đến 9,2 ha. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên tại châu Á giảng dạy theo Chương trình Tú tài quốc tế và là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất tại Hà Nội. Hiện nay trường có 1.088 học sinh từ 3 đến 18 tuổi đến từ hơn 60 quốc gia, đại diện của 40 ngôn ngữ trên thế giới, số lượng học sinh người Việt chiếm khoảng 15%.

Ngoài phòng học, thư viện, sân chơi, trường còn trang bị thêm các tiện ích và cơ sở vật chất “đỉnh nóc” khác như: khu vực bơi lội, khu vực thể thao đa năng và phòng Makerspace - nơi chứa các đồ dùng thủ công, bộ dụng cụ robot, máy in 3D, máy may… Đặc biệt, học sinh khối lớp 4 đến lớp 12 sẽ được nhà trường trang bị cho một máy tính bảng.

Trường cung cấp 3 chương trình Tú tài quốc tế bao gồm Primary Years Programme (lớp Mẫu giáo bé - lớp 5), Middle Years Programme (lớp 6-10) và IB Diploma Programme (lớp 11-12). Đây cũng là một trong những trường quốc tế có mức học phí “đắt đỏ” nhất Hà Nội, dao động từ 12,570 - 36,920 USD/năm (khoảng 300 triệu đến hơn 900 triệu đồng).

Trường Quốc tế Anh (BIS)

Trường Quốc tế Anh được thành lập từ năm 1997, thuộc Tập đoàn Giáo dục Nord Anglia - hệ thống các trường học cao cấp với 73 trường tại 30 quốc gia. Hiện tại, trường Quốc tế Anh có 3 cơ sở tại Hà Nội (quận Long Biên) và TP.HCM (quận 1 và quận 2).

Trường được xây dựng theo phong cách hiện đại và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất sang trọng và tiên tiến, đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh. Ngoài thư viện, hội trường lớn, phòng chiếu phim, bể bơi trong nhà dài 25m…, trường còn có khu phòng học chuyên biệt phục vụ riêng cho các bộ môn STEAM, khoa học, mỹ thuật.

Trường có mức học phí cho khối học từ mầm non đến hết trung học phổ thông dao động từ hơn 300 triệu đến 900 triệu một năm. Toàn bộ chương trình giảng dạy và giao tiếp tại trường Quốc tế Anh đều sử dụng Tiếng Anh. Chương trình học được được thiết kế kỹ lưỡng để tối đa hoá khả năng và phát triển năng lực của học sinh.

Trường Quốc tế Hà Nội (HIS)

Được thành lập vào năm 1996, trường Quốc tế Hà Nội (HIS) là một trong số ít trường tại Hà Nội dạy và học theo chương trình Tú tài Quốc tế. HIS được công nhận toàn diện bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và Hiệp hội các trường học và cao đẳng New England (New England Association of Schools and Colleges).

Hiện tại, trường cung cấp 3 Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) ở các bậc: Tiểu học (PYP), lớp 6 - lớp 10 (MYP) và lớp 11 và 12 (DP). Ngoài chương trình học chính, học sinh có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa thú vị để phát triển các kỹ năng mới, khám phá, nuôi dưỡng sở thích và tài năng cá nhân,... Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức những chuyến đi thực tế trong và xung quanh Hà Nội hoặc nước ngoài.

Với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình học chuyên sâu, mức học phí của trường Quốc tế Hà Nội (HIS) từ bậc mầm non đến lớp 12 dao động từ khoảng 400 triệu đến hơn 700 triệu đồng một năm.