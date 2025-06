3 tuyệt chiêu săn vé thần tốc concert K-Star Spark in Vietnam - Presented by VPBank

Nói không với phe vé, từ chối mua chênh làm “đau ví”, bạn vẫn có cơ hội “chắc suất” để cháy hết mình với ông hoàng K-Pop G- Dragon tại đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam -Presented by VPBank, sự kiện nóng nhất mùa hè năm nay.

Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa, đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam - Presented by VPBank sẽ chính thức bùng nổ. Tuy nhiên, sức nóng của sự kiện đã khuấy đảo mạng xã hội và cộng đồng người hâm mộ khi hai đợt mở bán Pre-sale và Public Sale “bay vé” chỉ trong vài giờ. Trong khi nhiều fan tiếc nuối vì chưa kịp “chốt đơn”, thì những người may mắn đã nắm trong tay tấm vé được ví như “hộ chiếu bước vào vũ trụ G-Dragon”. Giá vé chợ đen tăng gần gấp đôi, thị trường vé “ngầm” trở nên sôi động chưa từng có.

Chính vì vậy, VPBank đã tung “cú twist tài chính” thông minh, bật mí 3 bí kíp giúp fan chân chính sở hữu tấm vé trong mơ mà không cần “đốt ví”. Chỉ cần chi tiêu thông minh, có chiến lược sử dụng dòng tiền khéo léo, tấm vé đại nhạc hội hot nhất mùa hè sẽ nắm chắc trong tầm tay.

Mở thẻ “liền tay”, gặp ngay “anh Rồng”

Với những ai đang tìm cách nhanh gọn nhất để sở hữu vé concert, chương trình ưu đãi từ thẻ tín dụng VPBank chính là cánh cửa vàng. Từ ngày 23/5 đến 9/6/2025, khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank Visa chỉ cần chi tiêu từ 8 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có cơ hội nhận ngay vé CAT4. Đây là vị trí đủ gần để cảm nhận rõ từng nhịp beat cuồng nhiệt, từng khoảnh khắc đỉnh cao và ngắm gu thời trang huyền thoại của G-Dragon. Không cần phải chờ đợi may mắn hay "săn sale", chỉ cần mở thẻ là bạn đã sẵn sàng để chạm tới thần tượng.

Tích lũy đều tay, vé VIP về ngay

Đặc quyền vé VIP1 sẽ dành cho những fan biết chơi chiến lược và làm chủ tài chính theo cách riêng, sẵn sàng tăng trưởng số dư mỗi tuần, bao gồm cả tài khoản Super Sinh lời. Cụ thể, chương trình áp dụng cho những khách hàng hiện hữu (đã mở CIF) từ 22/5/2025 trở về trước: mỗi tuần 100 khách hàng tăng số dư bình quân tuần tăng trưởng từ 200 triệu đồng sẽ nhận ngay vé VIP1, 500 khách có số dư bình quân tuần tăng trưởng từ 50 triệu - dưới 200 triệu sẽ nhận được vé CAT3. Đối với những khách hàng mới (mở CIF mới) mới từ ngày 23/5/2025 đến 9/6/2025, tấm vé CAT 3 về tay sẽ dành những người duy trì dư bình quân tuần từ 10 triệu đồng.

Gửi tiền hôm nay, Vé concert trong tay

Với những khách hàng lựa chọn đầu tư an toàn và hiệu quả thông qua sản phẩm gửi tiết kiệm, VPBank mang đến một cơ hội không thể bỏ lỡ. Chỉ cần tăng trưởng tiền gửi từ 3 tỷ đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng, khách hàng sẽ có cơ hội nhận vé CAT2. Đặc biệt, những khoản tiền gửi tăng trưởng từ 8 tỷ đồng (cùng kỳ hạn) sẽ mở ra cơ hội nhận vé VIP1 - để bạn không chỉ có mặt tại sự kiện, mà còn tận hưởng nó từ vị trí đẹp nhất.

Với loạt ưu đãi tài chính được thiết kế linh hoạt và thông minh, VPBank không chỉ mở ra cánh cửa đến với đại nhạc hội đình đám nhất mùa hè, mà còn truyền cảm hứng cho lối sống tiêu dùng hiện đại, chiến lược và chủ động. Dù bạn là người yêu âm nhạc, đam mê thần tượng hay đơn giản là muốn tận hưởng một sự kiện văn hoá đáng nhớ, cơ hội vẫn nằm trong tầm tay, nếu bạn biết nắm bắt đúng thời điểm và chọn đúng công cụ tài chính.