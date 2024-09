34 thí sinh Miss Cosmo 2024 đã đến Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa

HHT - Tổ chức Miss Cosmo 2024 thay đổi lịch trình một số sự kiện của cuộc thi sang thời điểm phù hợp hơn, để cùng người dân cả nước tập trung vào giai đoạn chống lũ, phục hồi sau bão.

Lịch trình tiệc trà Cosmo Tea with Ambassadors chào đón thí sinh ngày 14/9, Họp báo công bố Vương miện ngày 15/9 và Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam ngày 17/9 được thay đổi sang lịch trình mới, các thí sinh của Miss Cosmo sẽ đồng hành cùng BTC trong các hoạt động trao tặng, thăm hỏi người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Thị Xuân Hạnh và Miss Cosmo Philippines Maria Ahtisa Manalo đã cùng BTC Miss Cosmo đến văn phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng số tiền 400 triệu đồng nhằm hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân khắc phục hậu quả ảnh hưởng do bão Yagi.

Trong ngày 13/9 và 14/9, 34 thí sinh được chia thành các nhóm để tham gia các hoạt động đầu tiên của cuộc thi bao gồm: Thử trang phục cho Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam cùng NTK Lê Thanh Hòa, quay hình hiệu, chụp photoshoot và quay phỏng vấn.

Ngày 14/9, có 2 nhóm thí sinh cùng ban tổ chức Miss Cosmo đến Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ để thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong đợt bão số 3 vừa qua.