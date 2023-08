4 "ngôi sao hy vọng" của The New Mentor: Mai Ngô cực slay, Như Vân chiếm sóng

HHT - Sở hữu kinh nghiệm chinh chiến dày dặn cùng màn chào sân ấn tượng, Trà My, Như Vân, Mai Ngô và Thu Trang được fan sắc đẹp đặt "ngôi sao hy vọng" cho vị trí Quán quân The New Mentor 2023.

Trà My - team Hương Giang

Hoạt động trong làng mẫu Việt hơn một thập kỷ, Trà My từng chinh phục ngôi vị Á quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á quân 3 Top Model Worldwide 2012. Người đẹp sinh năm 1992 từng có cơ hội trình diễn ở Milan Fashion Week 2018, 2019 hay show của các NTK hàng đầu Việt Nam. Trà My còn là gương mặt thân quen của loạt tạp chí lớn là ELLE, L’Officiel, Barzaar, Her World.

Trong The New Mentor 2023, Trà My chia sẻ tuy đã có độ "dày" trong nghề nhưng vẫn chưa được công nhận xứng đáng: "Đây là sân chơi mới để tôi xây dựng lại hình ảnh của chính mình".

Trở lại show truyền hình thực tế sau 12 năm, Trà My nhận về lời khen từ Lan Khuê về lối catwalk ấn tượng và thần thái ngày càng "chín muồi". Cuối cùng, nữ siêu mẫu nhận về 4 chọn và trở thành át chủ bài team Hương Giang.

Mai Ngô - team Thanh Hằng

Đảm bảo đủ các yếu tố phong độ - kinh nghiệm - truyền thông, sự xuất hiện của Mai Ngô tại The New Mentor 2023 gây "bão" mạng xã hội. Khi không được "cô giáo cũ" bấm chọn, Mai Ngô khiến dàn HLV "xịt keo" khi hỏi ngược lại Lan Khuê: "Chị không muốn giành chiến thắng ở chương trình này hay sao?". Cuối cùng, Mai Ngô chọn trở thành chiến binh team Thanh Hằng với mong muốn học hỏi được sự bản lĩnh, tiết chế để có thể tỏa sáng hơn.

Sau 12 năm chinh chiến, Mai Ngô có "sớ" thành tích khủng: Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face VietNam 2016, Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, HLV tại Miss International Queen Vietnam 2023... Bên cạnh người mẫu, mỹ nhân sinh năm 1995 còn hướng đến hình ảnh "toàn năng" với vai trò vũ công và rapper.

Như Vân - team Hồ Ngọc Hà

Vừa chào sân The New Mentor 2023, Như Vân đã "bắn" tiếng Anh với siêu mẫu Lukkade: "Tôi vừa là một người mẫu, một nhà thiết kế thời trang mà cũng vừa là một người mẹ. Tôi đến đây để gửi một thông điệp đến những "bà mẹ" ở ngoài kia: Người duy nhất bạn có thể tin tưởng chỉ có thể là bản thân bạn".

Lan Khuê khen ngợi Như Vân vì cô vừa sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn vừa có lối catwalk tự tin. Dược sĩ Tiến khẳng định Như Vân là thí sinh có sức hút nhất đối với anh trong chương trình.

Như Vân từng là HLV catwalk tại Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế Giới Việt Nam và đóng nữ chính trong MV Blackjack (Soobin ft Binz). Nhờ vẻ đẹp quyến rũ cùng lối thể hiện điềm tĩnh, thông minh, "bông hồng" team Hà Hồ được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại chương trình năm nay.

Lê Thu Trang - Lan Khuê

Kinh nghiệm "khủng" chính là lý do hàng đầu khiến netizen đặt "ngôi sao hy vọng" ở Lê Thu Trang. Người đẹp từng lọt Top 10 Miss Universe Vietnam 2017 - 2019, Top 3 Miss Earth Vietnam 2018. Ngoài ra, Thu Trang còn là người mẫu fitting cho Victoria's Secret Việt Nam, HLV catwalk Miss Universe Vietnam 2022.

"Đến với The New Mentor, tôi muốn tìm lại hào quang. Đó cũng chính là thông điệp tôi muốn gửi đến các học trò của mình: Nếu bạn không tỏa sáng, thì không có hào quang nào dành cho bạn". Trong phần đối đầu với Mai Ngô, Thu Trang nhận được nút cứu từ Dược sĩ Tiến và trở thành "gà chiến" của team Lan Khuê.