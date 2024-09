5 cái tên gây tiếc nuối khi dừng chân tại Top 10 Miss Universe Vietnam 2024

HHT - Sau khi Top 5 Miss Universe Vietnam 2024 được xướng tên trong đêm Chung kết, 5 cái tên còn lại khiến fan sắc đẹp khá tiếc nuối.

Top 5 Miss Universe Vietnam 2024 (từ trái sang phải): Paris Bảo Nhi - Vũ Thuý Quỳnh - Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Nguyễn Quỳnh Anh - Quách Tapiau Maily.

5 cái tên còn lại đều là những thí sinh đã từng có thành tích nổi bật tại các cuộc thi sắc đẹp trước đó:

Người đẹp Nguyễn Thị Trà My: Trà My từng giành Á quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á quân 3 Top Model Worldwide 2012, Top 9 The New Mentor 2023. Trà My sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80, số đo hình thể: 86-63-90 cm.

Người đẹp Hà Kino: Cô tên thật là Đỗ Thu Hà, sinh năm 1992. Người đẹp vốn là một người mẫu nổi tiếng với sắc vóc ấn tượng: Cao 1m79, số đo hình thể 85-66-95 cm. Hà Kino giành giải thưởng phụ Dự án Cộng đồng hiệu quả nhất.

Người đẹp Phí Phương Anh cao 1m75, số đo hình thể: 78-60-85 cm, từng giành Quán quân The Face Vietnam 2016. Tuy không lọt Top 5, nhưng Phương Anh giành được giải thưởng phụ Người đẹp Tài năng.

Người đẹp Đinh Thị Triều Tiên: Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017, Top 44 Hoa hậu Việt Nam 2018. Triều Tiên cao 1m75, số đo hình thể: 78-60-94 cm.

Người đẹp Đoàn Tường Linh giành giải thưởng phụ Người đẹp Ảnh. Tường Linh từng lọt Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1m77, số đo hình thể: 84-63-90 cm.