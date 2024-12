5 cuốn sách hay của năm 2024: Đồng hành cùng bạn “khai phá” con người mới

HHT - 5 cuốn sách giúp bạn trang bị một số kỹ năng, cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết, hay chỉ đơn giản là làm một người bạn trò chuyện để truyền thêm niềm cảm hứng giúp bạn “khai phá” một con người mới.

Đến New Zealand Đón Bình Minh Mới

Cuốn sách Đến New Zealand Đón Bình Minh Mới nằm trong Tủ sách gõ cửa tương lai của Hoa Học Trò là một cuốn sách không thể thiếu đối với những bạn đang và sẽ học tập, làm việc tại New Zealand. Bởi cuốn sách là một bức tranh toàn diện về “xứ sở Kiwi”, giúp bạn đọc hiểu rằng nơi đây không chỉ là nơi đạo diễn Peter Jackson quay phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.

Đến New Zealand Đón Bình Minh Mới được chia làm ba chương, gồm: Học, Làm và Sống. Các bài viết trong sách được chấp bút bởi chính những người Việt đang sống và làm việc tại New Zealand. Từ trải nghiệm thực tế, họ cung cấp cho người đọc những thông tin để từ đó mỗi người có thể xây dựng lộ trình học tập, chuẩn bị hành trang về tư duy và kỹ năng để dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống của New Zealand.

Một điểm cộng nổi bật khác là cuốn sách được in màu toàn bộ. Phần hình ảnh sinh động và bắt mắt càng giúp quá trình tìm hiểu về New Zealand thêm rộn ràng, hứng khởi.

Vươn Mình Như Những Đóa Hoa

Với khổ sách không quá to và cũng không quá dày, Vươn Mình Như Những Đóa Hoa phù hợp ngay cả với những bạn “lười đọc”. Lối viết của sách cũng ngắn gọn, với mỗi trang là một câu chuyện nhỏ về một loài hoa, đi kèm là ảnh minh họa màu xinh xắn. Khi mở từng trang, người đọc sẽ có cảm giác như thể mình vừa bước vào một khu vườn mùa Xuân.

Nhưng không chỉ để ngắm, mỗi loài hoa nở trong Vươn Mình Như Những Đóa Hoa còn gửi gắm một thông điệp đẹp đẽ, truyền cảm hứng qua cách mỗi loài sống, sinh trưởng, vượt qua điều kiện tự nhiên khắc nghiệt… Như cách hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời nhắc bạn bắt trọn mọi cơ hội, hay cách một bông hoa xác thối vươn cao cho bạn tự tin để hiểu rằng trong cuộc đời “ta không thể làm hài lòng tất cả”.

Đường Đời Muôn Ngả, Gặp Gỡ Là Nhân Duyên

Tác giả Lư Tư Hạo vốn nổi tiếng với lối viết nhẹ nhàng, thơ mộng, nhưng các vấn đề lại rất thực tế và đồng cảm với những độc giả trẻ. Trong năm 2024, những độc giả yêu thích văn của Lư Tư Hạo được gặp lại anh trong cuốn sách Đường Đời Muôn Ngả, Gặp Gỡ Là Nhân Duyên.

Cuốn sách này gồm có 10 câu chuyện nhỏ, là một hành trình tìm kiếm và kết nối những tâm hồn bình dị. Sự kết nối giữa người này và người khác, trong cuộc sống hiện đại hối hả ngày nay đôi khi vô tình trở nên mờ nhạt, gượng gạo. Nhưng có một sự thật là giữa cuộc đời này, nếu chẳng có ai bên cạnh, bạn sẽ thấy mọi con đường mình đi dường như trở nên dài hơn.

Giữa guồng quay bận rộn thường ngày, hãy dành một chút thời gian mở ra một vài trang của Đường Đời Muôn Ngả, Gặp Gỡ Là Nhân Duyên. Lư Tư Hạo sẽ trò chuyện cùng bạn, mang đến một chút rung cảm, để bạn nhận ra mình cần trân trọng mọi mối nhân duyên, nên chào đón những cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Thời Đại Thứ Tư

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất năm 2024 và dự đoán vẫn chưa “hạ nhiệt” trong thời gian tới là AI - Trí tuệ nhân tạo, về cách mà AI can thiệp vào đời sống lẫn công việc của con người, đặc biệt là với người trẻ.

Cuốn sách Thời Đại Thứ Tư từng lọt top Những cuốn sách cần thiết để đón đầu thời đại AI theo Forbes và The New York Times, được viết bởi Byron Reese - một doanh nhân và chuyên gia công nghệ, chuyên nghiên cứu về mối tương quan giữa con người và công nghệ. Theo đó, Thời Đại Thứ Tư mang đến các khái niệm về AI, những điều AI đã làm được cũng như chưa làm được một cách khá thực tế. Qua đó giúp các bạn trẻ có thêm thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Lười - Một Lần Lười Bằng Mười Thang Thuốc Bổ

Chúng ta thường được khuyến khích hãy siêng năng nếu muốn đạt được thành công. Dĩ nhiên, sự lười biếng không nằm trong danh sách những lời khuyên hữu ích mà bạn sẽ dành cho người khác cũng như cho chính mình. Tuy nhiên, cuốn sách Lười - Một Lần Lười Bằng Mười Thang Thuốc Bổ sẽ cho bạn một góc nhìn thú vị về sự lười biếng.

Có không ít bạn cảm thấy thời gian của mỗi ngày không đủ để làm các việc mà mình muốn, hay rõ ràng là bạn đã rất chăm chỉ nhưng hiệu quả công việc vẫn không cao. Lúc này, Lười - Một Lần Lười Bằng Mười Thang Thuốc Bổ sẽ giúp bạn nhận ra rằng chăm chỉ mọi lúc không hẳn là “chìa khóa” giúp bạn thành công. Đáp án đúng là bạn cần chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi, coi trọng sức mạnh của “lười biếng” khi nó được đặt đúng chỗ.