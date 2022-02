Á hậu Kiều Loan chính thức ra mắt làm ca sĩ chuyên nghiệp, hứa hẹn MV đầu tay sẽ “gây bão”

Bước đầu tham gia showbiz, Nguyễn Hà Kiều Loan chọn tham gia cuộc thi nhan sắc lớn trong nước. Có nhiều lợi thế nổi trội, người đẹp xuất sắc vượt qua nhiều nhan sắc xinh đẹp đăng quang ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Sau 3 năm đăng quang, Á hậu Kiều Loan lột xác ngoạn mục không chỉ về nhan sắc mà cô còn gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật.

Á hậu Kiều Loan thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, khẳng định hình ảnh nàng hậu Gen Z đa-zi-năng. Đặc biệt trong các sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, Á hậu Kiều Loan “chơi hệ rap” cực chất từ tạo hình, giai điệu đến lời rap với nghệ danh LONA.

Người đẹp từng giành giải 3 chương trình Trời Sinh Một Cặp và Top 10 King of Rap. Tại The Heroes, Lona được nhận định đã phá bỏ định kiến “người đẹp đi hát” bằng thực lực và tư duy âm nhạc nhạy bén. Không những chứng minh giọng hát, Lona còn trưng trổ bản lĩnh sáng tác melody trên phần lời sâu sắc do nàng tự chắp bút.

Thành công trong các chương trình âm nhạc, Lona sẽ chính thức debut với vai trò là ca sĩ trong thời gian tới. Để đánh dấu vai trò mới, Lona tung bộ ảnh cực cá tính, trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe trọn những ưu điểm của cơ thể.

Lona sẽ đánh dấu vai trò ca sĩ bằng việc phát hành MV đầu tay. Với sức hút về ngoại hình, nhan sắc, phong cách, giọng hát nội lực, đầu tư chỉn chu, sản phẩm lần này hứa hẹn sẽ “gây bão” đối với giới mộ điệu. Hiện tại, thể loại âm nhạc Lona hướng đến mang phong cách sôi động, vui tươi, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ như một món ăn tinh thần âm nhạc độc đáo.