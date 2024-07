Quang Hùng MasterD từng muốn bỏ nghề vì công ty phá sản, chủ nhà dọa đuổi đi

HHT - Thời gian vừa qua, Quang Hùng MasterD rất được công chúng quan tâm khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai "Say Hi". Tuy nhiên, trước khi đạt được thành công như hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1997 từng có giai đoạn khó khăn đến mức suýt bỏ nghề.

Trong chương trình Lớp Học Hoàn Mỹ năm xưa, Quang Hùng MasterD từng chia sẻ về quá khứ buồn của mình. Lúc mới "chân ướt chân ráo" vào nghề, anh từng gia nhập một công ty giải trí để nuôi dưỡng đam mê, nhưng rồi mọi thứ kết thúc chóng vánh. "Tôi đã hoạt động rất nhiều, làm sản phẩm, làm tất cả mọi thứ nhưng rồi công ty ấy phá sản. Lúc đó tôi chơi vơi luôn, không có tiền để sinh sống ở TP.HCM nữa", Quang Hùng MasterD tiết lộ.

Chủ nhân bản hit Dễ Đến Dễ Đi khi ấy còn tính bỏ nghề, bỏ tất cả để về quê và kiếm công việc khác. Anh cho biết thêm: "Tôi nhớ cuối tháng chủ nhà có nói là bây giờ nếu không có tiền, chủ nhà sẽ lấy nhà lại. Khi ấy tôi nghĩ thôi rồi, chắc chắn mình sẽ phải về quê và không được làm nghề nữa".

Về sau, Quang Hùng MasterD đem hết nỗi lòng của mình vào ca khúc tự sáng tác Đừng Khóc Một Mình. "Ánh sáng cuối đường hầm" bỗng xuất hiện khi có một đạo diễn đã liên hệ với Hùng và hỏi anh có biết một ca khúc nào không. Thế là anh đã giới thiệu Đừng Khóc Một Mình của mình. Đây cũng chính là cơ duyên để đưa Quang Hùng MasterD trở lại với con đường ca hát.

Tâm sự của Quang Hùng MasterD trong chương trình Lớp Học Hoàn Mỹ hiện đang được chia sẻ lại rầm rộ trên TikTok. Nhiều khán giả đã khen ngợi nỗ lực của Quang Hùng MasterD, khi anh đi lên từ hai bàn tay trắng và có được thành công như ngày hôm nay: "Hùng quá giỏi", "Hồi chưa nổi tiếng đã thấy tài năng, viết nhạc rất là hay, đảm bảo sau này thành công", "Nghe mà thấy thương ghê. Bài đó giờ tui còn nghe, hay cực"...

Hiện tại, Quang Hùng MasterD đang ghi dấu ấn thông qua Anh Trai "Say Hi". Ngay từ đầu chương trình, Quang Hùng MasterD đã được đánh giá là thí sinh "nặng ký" khi có giọng hát đặc trưng, khả năng sáng tác và trình diễn cuốn hút. Anh còn sở hữu lượng fan đông đảo ở Việt Nam lẫn Thái Lan.

Trong tập gần đây nhất của Anh Trai "Say Hi", Quang Hùng MasterD chung nhóm với Negav, Nicky và Công Dương, cùng nhau trình diễn ca khúc Catch Me If You Can. Tuy màn trình diễn này xếp hạng thấp nhất sau vòng Live stage 2 nhưng sau đó đã bứt phá ngoạn mục lên Top 1 Trending YouTube. Team "tiểu học" của Negav và Quang Hùng MasterD sau đó cũng có nhiều khoảnh khắc hài hước, dễ thương được khán giả chia sẻ cuồng nhiệt.