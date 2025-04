Ai cũng mong có cho mình một chàng "gà bông" như Park Gwan Sik ngoài đời

HHT - Các chàng trai ơi, con gái tụi tớ không chỉ thích "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When life gives you tangerines) vì chàng trai làng chài (Park Bo Gum) cực kỳ đẹp trai. Tụi tớ ai cũng mơ có cho mình một chàng “gà bông” như Park Gwan Sik ngoài đời!

Nói ít, làm nhiều Người ta thường nói con gái yêu bằng tai nhưng dù Park Gwan Sik rất kiệm lời, Ae Sun (và cả hội con gái tụi tớ) vẫn cảm nhận được tình yêu ngập tràn trong mọi hành động của cậu ấy. Từ lúc nhỏ trộm cá của gia đình để mang cho Ae Sun, lẽo đẽo theo sau Ae Sun kể cả lúc cô vui vẻ lẫn bực bội, trồng và bán bắp cải năng suất còn hơn bán cá cho gia đình mình. Đến khi lớn lên cũng dồn hết sức mình vào môn thể chất để kiếm tiền cho Ae Sun vào đất liền học đại học. Từ đầu đến cuối, Gwan Sik chẳng hứa hẹn gì xa vời, cậu chỉ cứ thế mà làm với một trái tim to đùng hướng về Ae Sun trong đôi mắt. Như thế thì không chỉ Ae Sun đổ mà tụi tớ cũng “rung rinh” vạn phần. Nhưng mà tớ mong, nếu Gwan Sik xuất hiện ngoài đời thực thì cậu đừng chỉ lẳng lặng làm mà hãy sẻ chia với tớ. Những lúc vất vả như khi Gwan Sik đi thuyền đánh cá đến bị thương khắp người, giá mà cậu cũng bày tỏ vì tớ luôn ở đó để lắng nghe. Tớ cũng sẽ như Ae Sun, sẵn sàng biến thành “cái còi” để bênh vực cậu hoặc đơn giản là một chỗ dựa để an ủi. Vừa dịu dàng, vừa cứng rắn Những hành động của Gwan Sik trong phim thường được mọi người trêu là “khờ khạo”, “mù quáng”. Thế nhưng con gái tụi tớ ai mà chẳng thích một chàng trai dịu dàng như thế trong đời? Người quan tâm tới số cá mà nhà Ae Sun mua, quan tâm tới cái ghế, đôi giày, sẵn sàng mua cho Ae Sun chiếc mũ ren to đùng dù trong lòng cũng thấy… hơi mắc cỡ. Ấy thế mà những lúc Ae Sun cần, cậu luôn là chiếc khiên bảo vệ vững chãi. Dù là trước gia đình hay ông chủ trọ khó tính, dù là thuở thơ bé hay khi lớn lên, Gwan Sik vẫn là một bức tường kiên cố, dẫu cho ai nhìn vào cũng thấy rằng Ae Sun trông có vẻ “dữ tợn” hơn. Vậy nên cậu đừng hiểu lầm, tớ chẳng cần cậu phải “sừng cổ” lên với thế giới vì tớ, cũng chẳng cần cậu đi theo chăm chút từ A đến Z đâu. Mọi thứ tớ đều có thể tự làm được, nhưng có một người như Gwan Sik bên cạnh, tớ sẽ vui hơn rất nhiều. Luôn đứng về phía tớ Khi Ae Sun bảo mình muốn làm Tổng thống, những người lớn bật cười còn Gwan Sik thì nghiêm túc bảo mình sẽ trở thành “Đệ nhất phu nhân” (vợ của Tổng thống). Nếu là tớ, tớ đã rưng rưng cảm động trước chàng trai nói với mình những câu như thế. Con gái tụi tớ cũng có những ước mơ, đôi lúc hơi xa vời, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có một chàng gà bông luôn ủng hộ điều đó. “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”, nhưng tớ nghĩ để đi xa thì còn cần bạn đồng hành “cùng phe”, cậu nhỉ? Từ hạt đậu trong bát cơm, từ những sải tay bơi giữa biển lớn, đến câu cổ vũ: “Em cứ lật bàn, lật xong thì anh dọn” - con gái tụi tớ sẽ hoàn toàn vững tin nếu có một chàng trai như Gwan Sik bên cạnh mình. Cậu đừng nghĩ những điều ấy trong ngôn tình mới có, đừng nghĩ rằng ở ngoài đời làm gì có trùng trùng khó khăn để thể hiện hay ra oai. Với tớ, hành động “cùng phe” chính là mỗi lần cậu cười theo mỗi lần tớ kể gì đó hài hước, là luôn luôn hỏi thăm đưa rước khi tớ đi học về muộn, là sẵn sàng ăn gà rán, đồ Hàn Quốc miễn là tớ thích. Đứng về phía tớ không phải là đòi hỏi tớ phải thế nọ thế kia để “muốn tốt cho em”, mà là cùng khóc, cùng cười, cùng tớ cố gắng. Dù là “chàng khờ thủy chung” trong phim hay là “phiên bản đời thực” tối giản “tính năng” hơn, miễn là cậu lắng nghe, bên cạnh và cho tớ cảm giác được che chở, đồng hành, thì cậu sẽ trở thành Park Gwan Sik mà tớ luôn sẵn sàng “đổ cái rụp”! Bí kíp hẹn hò: Hãy trở thành một câu đố thú vị, chứ đừng là một bài văn tường thuật! Đừng ăn kem trong buổi hẹn đầu và những điều khiến đối phương rung động Thứ Hai đầu tuần chưa vào guồng được ngay, làm sao để làm việc hiệu quả? YOREUM