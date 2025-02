Ailee và mỹ nam "Địa Ngục Độc Thân 1" Si Hun tung ảnh cưới, fan háo hức tới tháng 4

HHT - Ailee và Choi Si Hun đã tung bộ ảnh cưới theo nhiều concept khác nhau khiến fan đổ rầm vì độ ngọt ngào, "tim bay" tứ tung trong từng bức hình.

Những ngày đầu của năm Ất Tỵ, Ailee đã đăng một loạt ảnh cưới của cô và Choi Si Hun trên Instagram cá nhân. Các fan không khỏi xốn xang, xao xuyến khi nhìn thấy nữ ca sĩ hạnh phúc. Người hâm mộ càng thích thú khi nhận thấy nụ cười tỏa nắng của Ailee và Choi Si Hun có nét hao hao nhau - "không hổ là vợ chồng son, anh chị có tướng phu thê lắm".

Bộ ảnh cưới còn có sự xuất hiện của cún cưng mà Si Hun chăm sóc. Cặp đôi chụp theo nhiều concept, bao gồm cả lễ phục và thường phục, ngày và đêm, trong nhà và ngoài trời. Ailee cũng hé lộ một vài bức ảnh tinh nghịch lẫn sang trọng của cô và bạn bè (hoặc có thể chính là dàn phù dâu).

Ailee đăng một loạt ảnh với 3 bài đăng trên Instagram cá nhân. "Chú rể" Choi Si Hun hớn hở một công đôi việc, vừa khoe hình cưới vừa chúc mừng năm mới trên cả Threads và Instagram cá nhân: "Mọi người ơi, chúc mừng năm mới. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chính thức thoát khỏi địa ngục độc thân. Le-gô".

Tháng 4 năm ngoái, Ailee là phù dâu trong hôn lễ của bạn. Tháng 4 năm nay, cô và Choi Si Hun sẽ chính thức bước vào lễ đường. Cả hai biết nhau thông qua người quen. Cặp đôi chị em cách nhau 3 tuổi này làm cư dân mạng bất ngờ nhưng cũng vui mừng và ngóng chờ đám cưới.

Ailee sinh năm 1989, cô ra mắt vào năm 2012, nhanh chóng nổi tiếng nhờ giọng hát nội lực. Không chỉ tác phẩm cá nhân mà nhạc phim do Ailee thể hiện cũng trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp của cô, có thể kể tới như Heaven, I Will Show You, I Will Go To You Like The First Snow (OST Goblin - Yêu Tinh)...

Choi Si Hun sinh năm 1992, anh là người mẫu, diễn viên. Cái tên Choi Si Hun được công chúng biết đến rộng rãi nhất sau khi anh tham gia mùa 1 của Single's Inferno. Nhưng so với các thí sinh nam khác thì Choi Si Hun khá nhạt nhòa. Anh không quá dồn dập tấn công đối phương, Choi Si Hun gây ấn tượng bởi vẻ dịu dàng, hiền lành, ôn hòa.